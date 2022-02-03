В Петербурге рвутся трубы, машины тонут в воде
Фото: vk.com/spb_today
Отметим, что аварии на сетях происходят регулярно. Накануне, 2 февраля, в Выборгском районе на проспекте Энгельса образовалось целое озеро с тонущими в нем машинами. Причиной коммунальной аварии стал сброс мусора канализацию, в результате чего в трубе диаметром 600 мм образовался засор. В тот же день по проспекту Луначарского потекли реки из-за прорыва трубы диаметром 200 мм. А в Кировском районе на улице Козлова прорвало трубу с горячей водой. Автомобилисты сообщили, что на проезжей части разлился кипяток, окрестности погрузились клубы тумана.
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