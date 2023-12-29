В Петербурге с 1 января запустят дополнительные «Ласточки»

Ранее мы писали Журналисты выяснили, почему россияне едут на Новый год в Санкт-Петербург В этом году многие россияне планируют отправиться на новогодних каникулах в путешествие. В тройку самых популярных ... Читать далее

Дополнительные «Ласточки» отправятся из Санкт-Петербурга в Выборг с 1 января 2024 года с Финляндского вокзала. Как сообщает портал Piter.tv со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании, для удобства пассажиров решено запустить 6 дополнительных электропоездов. Они будут курсировать между двумя городами по субботам и воскресеньям.

По выходным дополнительные «Ласточки» будут отправляться с Финляндского вокзала в Выборг в 9:20, 11:40, 12:12, 15:15, 17:02 и 20:05. Обратно в Северную столицу можно вернуться на «Ласточках», отбывающих из Выборга в 10:48, 11:05, 13:00, 13:30, 18:35 и 22:12.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах