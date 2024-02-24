В Петербурге со стрельбой ловили очень пьяного водителя Ford. Показания алкотестера превысили норму в 11 раз

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В Приморском районе Санкт-Петербурга вновь гонялись со стрельбой за пьяным водителем. Подозрительный Ford Focus заметили на перекрестке Богатырского проспекта и Туристской улицы. Требование об остановке водитель проигнорировал. Как позже выяснилось, у него были веские причины избегать встречи с полицией. Дело дошло до стрельбы. Нарушитель пытался уйти дворами, но был задержан у дома 4к3 в Лыжном переулке.

Когда водителя попросили подышать в трубочку, его показания превысили норму в 11 раз. Он надышал 1,762 мг/л или 3,85 промилле, что соответствует тяжелому опьянению, близкому к состоянию комы у обычных людей. 47-летний мужчина расплакался, старался скрыть лицо от камеры и утверждал, что работает водителем в Законодательном Собрании Петербурга и его уволят, если увидят информацию в СМИ.

Машину отправили на спецстоянку, а водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ: ст. 12.8 (вождение в нетрезвом виде), ст. 12.12 (Проезд на красный свет), ст. 12.25 (Неостановка), ст. 12.27 (Скрылся с места ДТП), ст. 19.3 (Неповиновение), пишет телеграм-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р )

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