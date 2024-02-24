В Петербурге со стрельбой ловили очень пьяного водителя Ford. Показания алкотестера превысили норму в 11 раз
Когда водителя попросили подышать в трубочку, его показания превысили норму в 11 раз. Он надышал 1,762 мг/л или 3,85 промилле, что соответствует тяжелому опьянению, близкому к состоянию комы у обычных людей. 47-летний мужчина расплакался, старался скрыть лицо от камеры и утверждал, что работает водителем в Законодательном Собрании Петербурга и его уволят, если увидят информацию в СМИ.
Машину отправили на спецстоянку, а водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ: ст. 12.8 (вождение в нетрезвом виде), ст. 12.12 (Проезд на красный свет), ст. 12.25 (Неостановка), ст. 12.27 (Скрылся с места ДТП), ст. 19.3 (Неповиновение), пишет телеграм-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
- 632 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 1 470 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 098 000 РFord Focus 2011 в Москве
- 921 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 1 290 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 698 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 689 000 РFord Focus 2013 в Москве
- 425 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 1 449 000 РFord Focus 2019 в Москве
- 1 275 000 РFord Focus 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий