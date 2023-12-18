В Петербурге сосульки за сутки атаковали 30 автомобилей
Во Фрунзенском районе сосульки повредили кроссоверы Chery и Omoda. Глыба льда упала на Hyundai на Большой Пороховской. Владельцу Honda предстоит заменить лобовое стекло после падения сосульки, а водителю BMW – заняться капотом. Также в воскресенье сосульки с карнизов падали на автомобили Opel, Lada, Skoda, Ford, Kia, Renault, Peugeot, Mazda и Mercedes. К счастью, никто из пешеходов пока от сосулек не пострадал, но не менее полусотни человек получили травмы, поскользнувшись на обледеневших тротуарах.
-
27.10.2023, 15:42
«Это стресс, если Porsche не влез»: суд лишил нервную автомобилистку прав
В июле 2023 года девушка на Porsche Cayenne устроила настоящую бойню в одном из петербургских дворов. Она не смогла вписаться в узкий проезд, протаранила несколько автомобилей и уехала прочь.Читать далее
-
29.08.2023, 07:35
Представлен самый мощный Porsche Cayenne в истории: 739 сил
Компания Porsche показала свой самый мощный кроссовер. Обновленный гибридный Cayenne Turbo E-Hybrid получил более мощную тяговую батарею, с которой развивает 739 сил и может разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды.Читать далее
-
19.07.2023, 15:05
В Россию привезли 7-местные Chevrolet Orlando: сколько они стоят?
Дилеры привезли в Россию семиместные компактвэны Chevrolet Orlando с мотором на 163 л.с. Автомобили второго поколения собирают с 2018 года на совместном китайско-американском предприятии SAIC General Motors.Читать далее
-
18.04.2023, 08:55
Обновленный Porsche Cayenne вернул V8, стал мощнее и получил интерьер в стиле Taycan
Компания Porsche представила обновленное семейство кроссоверов Cayenne и Cayenne Coupe 2024 модельного года, которое имеет все шансы стать последним с двигателями внутреннего сгорания. Выход полностью электрического преемника запланирован на 2026 год.Читать далее
-
30.03.2023, 14:59
Porsche решила сначала показать новый Cayenne изнутри: первые фото
Официальная премьера нового Porsche Cayenne запланирована на 18 апреля и пройдет в рамках автосалона в Шанхае. Но вместо растянутой тизерной кампании автопроизводитель решил сразу зайти с козырей, опубликовав подробные фото салона, где произошла настоящая революция.Читать далее
-
23.01.2023, 11:58
В Петербурге полиция гонялась за наркоманом на Porsche Cayenne: 9 разбитых машин, один человек в больнице
Инспекторы ГИБДД с большим трудом остановили неадеквата на черном Porsche Cayenne без номеров. Уходя от погони преступник петлял по дворам и повредил семь машин. Затем вылетел на Ириновский проспект и столкнулся еще с двумя автомобилями.Читать далее
-
27.10.2023, 15:42
«Это стресс, если Porsche не влез»: суд лишил нервную автомобилистку прав
В июле 2023 года девушка на Porsche Cayenne устроила настоящую бойню в одном из петербургских дворов. Она не смогла вписаться в узкий проезд, протаранила несколько автомобилей и уехала прочь.Читать далее
-
29.08.2023, 07:35
Представлен самый мощный Porsche Cayenne в истории: 739 сил
Компания Porsche показала свой самый мощный кроссовер. Обновленный гибридный Cayenne Turbo E-Hybrid получил более мощную тяговую батарею, с которой развивает 739 сил и может разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды.Читать далее
-
19.07.2023, 15:05
В Россию привезли 7-местные Chevrolet Orlando: сколько они стоят?
Дилеры привезли в Россию семиместные компактвэны Chevrolet Orlando с мотором на 163 л.с. Автомобили второго поколения собирают с 2018 года на совместном китайско-американском предприятии SAIC General Motors.Читать далее
-
18.04.2023, 08:55
Обновленный Porsche Cayenne вернул V8, стал мощнее и получил интерьер в стиле Taycan
Компания Porsche представила обновленное семейство кроссоверов Cayenne и Cayenne Coupe 2024 модельного года, которое имеет все шансы стать последним с двигателями внутреннего сгорания. Выход полностью электрического преемника запланирован на 2026 год.Читать далее
-
30.03.2023, 14:59
Porsche решила сначала показать новый Cayenne изнутри: первые фото
Официальная премьера нового Porsche Cayenne запланирована на 18 апреля и пройдет в рамках автосалона в Шанхае. Но вместо растянутой тизерной кампании автопроизводитель решил сразу зайти с козырей, опубликовав подробные фото салона, где произошла настоящая революция.Читать далее
-
23.01.2023, 11:58
В Петербурге полиция гонялась за наркоманом на Porsche Cayenne: 9 разбитых машин, один человек в больнице
Инспекторы ГИБДД с большим трудом остановили неадеквата на черном Porsche Cayenne без номеров. Уходя от погони преступник петлял по дворам и повредил семь машин. Затем вылетел на Ириновский проспект и столкнулся еще с двумя автомобилями.Читать далее
- 13 100 000 РPorsche Cayenne 2022 в Москве
- 6 832 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 9 200 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 7 170 000 РPorsche Cayenne 2019 в Москве
- 21 730 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 21 730 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 5 715 000 РPorsche Cayenne 2015 в Москве
- 18 950 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 14 300 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 6 180 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий