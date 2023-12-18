В Петербурге сосульки за сутки атаковали 30 автомобилей

23.01.2023, 11:58

В Петербурге полиция гонялась за наркоманом на Porsche Cayenne: 9 разбитых машин, один человек в больнице

Инспекторы ГИБДД с большим трудом остановили неадеквата на черном Porsche Cayenne без номеров. Уходя от погони преступник петлял по дворам и повредил семь машин. Затем вылетел на Ириновский проспект и столкнулся еще с двумя автомобилями.Читать далее