30 декабря 2021, 19:18
В Петербурге создали уникальный вид транспорта и назвали его сранки (второе название – срачели)
Уникальное транспортное средство, результат технического скрещивания унитаза с санями, выставили на продажу в Санкт-Петербурге. За белую с позолотой пару просят 40 000 рублей.
Дарья Климова Фото: avito.ru
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Фото: avito.ru
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Фото: avito.ru
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Фото: avito.ru
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Фото: avito.ru
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Фото: avito.ru
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Фото: avito.ru
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Интересно, что точно такие же сранки уже выставлялись на продажу в прошлом году. Тогда за них просили существенно дороже – 100 000 рублей. Но и позиционировались они не как транспортное средство или игрушка, а как инсталляция для шоурума на Новый год и Рождество или оригинальный подарок эксцентричному состоятельному знакомому.
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