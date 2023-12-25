В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?

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Российские владельцы автомобилей люксовых марок в 2023 году стремились от них избавиться: в среднем по стране количество объявлений о продаже таких машин выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом (+44%). В Петербурге наблюдалась иная тенденция. Объявлений стало больше лишь на 11%, зато покупательский интерес к люксовым подержанным авто вырос на 18% (в целом по России – на 16%).

Самыми востребованными брендами в данной категории стали Bentley, Lamborghini и Ferrari. При этом средняя цена автомобиля такого класса выросла на 48% до 9,15 млн рублей. Самыми популярными в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали Bentley Continental GT (средняя цена 7,9 млн рублей), Lamborghini Huracan (36 млн рублей) и Maserati Quattroporte (2 млн рублей). Замыкают первую пятерку самых востребованных моделей Lamborghini Urus (38 млн рублей) и Ferrari SF90 Stradale (55 млн рублей).

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