В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Самыми востребованными брендами в данной категории стали Bentley, Lamborghini и Ferrari. При этом средняя цена автомобиля такого класса выросла на 48% до 9,15 млн рублей. Самыми популярными в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали Bentley Continental GT (средняя цена 7,9 млн рублей), Lamborghini Huracan (36 млн рублей) и Maserati Quattroporte (2 млн рублей). Замыкают первую пятерку самых востребованных моделей Lamborghini Urus (38 млн рублей) и Ferrari SF90 Stradale (55 млн рублей).
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13.12.2023, 00:05
Мощный Lamborghini Urus заступил на службу в полицию
Компания Lamborghini уже больше двух десятков лет сотрудничает с итальянской полицией. На этот раз автопроизводитель из Сант-Агата-Болоньезе подготовил для римской дорожной полиции Urus Performante.Читать далее
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09.10.2023, 08:41
Mansory показала новый Urus, от которого бросает в дрожь: 900 лошадей под капотом
Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свое новое детище – очень злой кроссовер Venatus EVO S P900, созданный на базе обновленного Lamborghini Urus. Новинка выделяется не только режущим глаз дизайном, но и в 1,5 раза более мощным мотором.Читать далее
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05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
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03.10.2023, 06:38
Разъяренный бык приручил гарцующую лошадь: Lamborghini Huracan завалили сеном
На что только не идут люди ради лайков и просмотров в соцсетях. Пиарщики одного из тюнинг-ателье решили обыграть извечную конкуренцию двух итальянских автопроизводителей.Читать далее
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27.09.2023, 10:34
Четыре суперкара Lamborghini Huracan отправились в потрясающую поездку по Сардинии (видео)
В этом году компания Lamborghini празднует 60-летний юбилей. По этому поводу четыре суперкара Huracan отправились в увеселительную прогулку по одной из самых живописных дорог Сардинии.Читать далее
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25.08.2023, 16:09
Бойня суперкаров: 9 роскошных автомобилей разбиты после аварии автовоза (видео)
Очень дорогая авария произошла вечером в среду, 23 августа, на трассе А20 в окрестностях Фарнингема (графство Кент, Великобритания). Автовоз с девятью роскошными спорткарами на борту опрокинулся на бок. Водитель отделался легкими травмами, чего не скажешь о дорогих автомобилях.Читать далее
-
13.12.2023, 00:05
Мощный Lamborghini Urus заступил на службу в полицию
Компания Lamborghini уже больше двух десятков лет сотрудничает с итальянской полицией. На этот раз автопроизводитель из Сант-Агата-Болоньезе подготовил для римской дорожной полиции Urus Performante.Читать далее
-
09.10.2023, 08:41
Mansory показала новый Urus, от которого бросает в дрожь: 900 лошадей под капотом
Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свое новое детище – очень злой кроссовер Venatus EVO S P900, созданный на базе обновленного Lamborghini Urus. Новинка выделяется не только режущим глаз дизайном, но и в 1,5 раза более мощным мотором.Читать далее
-
05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
-
03.10.2023, 06:38
Разъяренный бык приручил гарцующую лошадь: Lamborghini Huracan завалили сеном
На что только не идут люди ради лайков и просмотров в соцсетях. Пиарщики одного из тюнинг-ателье решили обыграть извечную конкуренцию двух итальянских автопроизводителей.Читать далее
-
27.09.2023, 10:34
Четыре суперкара Lamborghini Huracan отправились в потрясающую поездку по Сардинии (видео)
В этом году компания Lamborghini празднует 60-летний юбилей. По этому поводу четыре суперкара Huracan отправились в увеселительную прогулку по одной из самых живописных дорог Сардинии.Читать далее
-
25.08.2023, 16:09
Бойня суперкаров: 9 роскошных автомобилей разбиты после аварии автовоза (видео)
Очень дорогая авария произошла вечером в среду, 23 августа, на трассе А20 в окрестностях Фарнингема (графство Кент, Великобритания). Автовоз с девятью роскошными спорткарами на борту опрокинулся на бок. Водитель отделался легкими травмами, чего не скажешь о дорогих автомобилях.Читать далее
- 39 921 000 РLamborghini Huracan 2020 в Москве
- 46 392 000 РLamborghini Huracan 2022 в Москве
- 48 230 000 РLamborghini Urus 2023 в Москве
- 26 042 000 РLamborghini Urus 2018 в Москве
- 28 000 000 РBentley Continental GT 2020 в Москве
- 28 000 000 РLamborghini Huracan 2020 в Москве
- 2 300 000 РBentley Continental GT 2004 в Москве
- 6 998 000 РBentley Continental GT 2015 в Москве
- 49 990 000 РLamborghini Urus 2018 в Москве
- 9 790 000 РBentley Continental GT 2016 в Москве
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