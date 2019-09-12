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12 сентября 2019, 14:04

В Петербурге стали чаще сдавать подержанные машины в зачет покупки новых

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Фото: Pixabay
По наблюдениям петербургских дилеров, клиенты стали чаще пользоваться услугой трейд-ин при покупке нового автомобиля. При этом средний пробег сдаваемых машин растет, а цена снижается.
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В Петербурге растет популярность трейд-ин. К такому выводу пришли аналитики дилерской группы Skoda Wagner. По их подсчетам, в прошлом году около половины всех новых автомобилей продавались с зачетом подержанных машин. Сейчас доля продаж по трейд-ин увеличилась до 65%. Покупка «бэушного» автомобиля по аналогичной схеме – по-прежнему редкое явление. На долю таких сделок приходится не более 8% всех продаж.

Одновременно вырос средний пробег автомобилей принимаемых трейд-ин со 100 до 110 тысяч километров. Автовладельцы не спешат расставаться со своими машинами. При этом каждый шестой автомобиль, сдаваемый в зачет, имеет разного рода повреждения. 

С учетом возросшего срока владения и пробега, цена подержанных машин закономерно снизилась – примерно на 10% за последний год. Автовладельцы склонны при оценке автомобиля называть завышенную цену. Отличие от реальной рыночной цены перепродажи составляет от 7 до 15 процентов. Чаще всего покупатели сдают в зачет автомобили Hyundai и Kia, а также Ford и Skoda.


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В Петербурге стали чаще сдавать подержанные машины в зачет покупки новых
{{material_127513}}В Петербурге растет популярность трейд-ин. К такому выводу пришли аналитики дилерской группы Skoda Wagner. По их подсчетам, в прошлом году около половины всех новых автомобилей продавались с зачетом подержанных машин. Сейчас доля продаж по трейд-ин увеличилась до 65%. Покупка «бэушного» автомобиля по аналогичной схеме – по-прежнему редкое явление. На долю таких сделок приходится не более 8% всех продаж.Одновременно вырос средний пробег автомобилей принимаемых трейд-ин со 100 до 110 тысяч километров. Автовладельцы не спешат расставаться со своими машинами. При этом каждый шестой автомобиль, сдаваемый в зачет, имеет разного рода повреждения. С учетом возросшего срока владения и пробега, цена подержанных машин закономерно снизилась – примерно на 10% за последний год. Автовладельцы склонны при оценке автомобиля называть завышенную цену. Отличие от реальной рыночной цены перепродажи составляет от 7 до 15 процентов. Чаще всего покупатели сдают в зачет автомобили Hyundai и Kia, а также Ford и Skoda.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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