12 сентября 2019, 14:04
В Петербурге стали чаще сдавать подержанные машины в зачет покупки новых
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Фото: Pixabay
По наблюдениям петербургских дилеров, клиенты стали чаще пользоваться услугой трейд-ин при покупке нового автомобиля. При этом средний пробег сдаваемых машин растет, а цена снижается.
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Одновременно вырос средний пробег автомобилей принимаемых трейд-ин со 100 до 110 тысяч километров. Автовладельцы не спешат расставаться со своими машинами. При этом каждый шестой автомобиль, сдаваемый в зачет, имеет разного рода повреждения.
С учетом возросшего срока владения и пробега, цена подержанных машин закономерно снизилась – примерно на 10% за последний год. Автовладельцы склонны при оценке автомобиля называть завышенную цену. Отличие от реальной рыночной цены перепродажи составляет от 7 до 15 процентов. Чаще всего покупатели сдают в зачет автомобили Hyundai и Kia, а также Ford и Skoda.
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