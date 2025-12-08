Avatr сокращает дилерскую сеть в Петербурге: что происходит с продажами и кто остался на рынке?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

8 декабря 2025, 13:31

В Петербурге неожиданно уменьшилось число дилеров Avatr. Теперь марку представляют только три автохолдинга. Продажи электромобилей продолжаются, но ситуация меняется. Подробности — в нашем материале.

В Санкт-Петербурге зафиксировано сокращение числа официальных дилеров китайского бренда Avatr. Если в начале года марка была представлена четырьмя дилерскими центрами, то теперь их осталось только три. Как сообщает AutoRun SPb, изменения затронули структуру дистрибуции электромобилей Avatr в городе, что может повлиять на доступность моделей для покупателей.

Несмотря на уменьшение числа дилеров, интерес к автомобилям бренда не ослабевает. За первые десять месяцев текущего года в Петербурге было зарегистрировано 41 новый электромобиль Avatr. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда автомобили поступали в Россию преимущественно через параллельный импорт. Такой рост может свидетельствовать о постепенном укреплении позиций марки на российском рынке, несмотря на внутренние перестановки.

На данный момент в модельной линейке Avatr для российского рынка представлены две модели: кросс-купе Avatr 11 и недавно появившееся в продаже гран-купе Avatr 12. Оба автомобиля относятся к сегменту электромобилей и ориентированы на покупателей, ищущих современные и технологичные решения. Сокращение числа дилеров может сказаться на уровне сервиса и доступности автомобилей, однако пока спрос остается стабильным.

По информации AutoRun SPb, оставшиеся три автохолдинга продолжают обслуживать клиентов и поддерживать продажи. Причины ухода одного из дилеров не раскрываются, но эксперты рынка связывают это с изменениями в стратегии бренда и возможной оптимизацией дилерской сети. Впрочем, для покупателей это может означать более ограниченный выбор точек обслуживания и потенциальные очереди на сервис.

Если Вы не знали, Avatr — это совместный проект китайских компаний Changan, Huawei и CATL, который специализируется на выпуске премиальных электромобилей. Бренд активно развивается на внутреннем рынке Китая и постепенно расширяет свое присутствие за рубежом, в том числе в России. Модели Avatr отличаются современным дизайном, высоким уровнем оснащения и использованием передовых технологий в области электромобильности.

Упомянутые модели: Avatr 11, Avatr 12
Упомянутые марки: Avatr, Changan
