Экологичный транспорт меняет подход к уборке мегаполиса - что изменится?

25 июня 2026, 08:51
В Петербурге стартовали испытания первых электромусоровозов на улицах города
В Петербурге стартовали испытания первых электромусоровозов на улицах города
В городе начались испытания новых машин. Проект обещает снизить шум и выбросы. Ожидаются перемены в сфере коммунального транспорта. Эксперимент уже привлек внимание специалистов.
В Санкт-Петербурге стартовал эксперимент по внедрению электромусоровозов, который может изменить привычный облик городских улиц. Две современные электрические машины уже работают в центре, где особенно важно минимизировать шум и загрязнение воздуха. Их задача - сделать процесс сбора отходов менее заметным для жителей и безопасным для окружающей среды, пишет Piter.tv.
В обычные дни на маршруты выходит более 460 мусоровозов, а в праздники их число увеличивается до 500. Полностью заменить весь автопарк на электрический одномоментно невозможно, однако постепенное внедрение новых технологий позволит существенно сократить вредные выбросы. По расчетам специалистов, один средний электромусоровоз способен уменьшить выбросы на 50 тонн в год. Если таких машин будет 45, город сможет избежать более 2,5 тысяч тонн загрязнений ежегодно.
Новые мусоровозы имеют объем кузова 10 кубометров и специально спроектированы для работы в условиях исторического центра. Компактные размеры позволяют им свободно передвигаться по узким улицам, аркам и дворам-колодцам, где крупная техника не справляется. Каждая машина рассчитана на 12-часовую смену и обслуживает не менее 140 контейнеров. Запас хода достигает 230 километров, а быстрая подзарядка занимает всего полчаса на специальных станциях.
Производство электромусоровозов - результат сотрудничества предприятий Петербурга и Калининграда. Электрические шасси выпускает завод «Автотор», а кузова, пресс-компакторы, зарядные станции и системы управления создают петербургские компании. Финальная сборка также проходит в Северной столице. Такой подход позволяет учитывать все особенности городской инфраструктуры и оперативно внедрять инновации.
Санкт-Петербург стал первым городом, где электромусоровозы на электрических шасси вышли на реальные маршруты. Сейчас машины проходят испытания, а специалисты анализируют их работу в условиях мегаполиса. Уже сейчас проект демонстрирует, каким может быть городской транспорт будущего - тихим, экологичным и эффективным.
Пока электромусоровозы продолжают тестирование, эксперты собирают данные и оценивают перспективы масштабирования проекта. Если эксперимент окажется успешным, Петербург сможет стать примером для других городов, стремящихся к экологически чистому и современному коммунальному хозяйству.
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