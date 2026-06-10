Какие автомобили петербуржцы меняют на TENET T4L

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 07:58

В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги

В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги

Какие автомобили петербуржцы меняют на TENET T4L

В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги

В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.

В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.

Появление TENET T4L на российском рынке стало заметным событием для автолюбителей, которые ищут современный и доступный кроссовер. Уже в первую неделю после старта продаж в дилерских центрах «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге было реализовано более десяти автомобилей этой модели. Такой интерес объясняется не только свежестью новинки, но и тем, что производитель сделал ставку на практичность и адаптацию к российским условиям.

Кроссовер TENET T4L оснащен турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Производство модели началось на калужском заводе холдинга «АГР» в мае этого года, и T4L стал уже четвертой моделью бренда TENET. В линейке он занимает промежуточное положение между базовым TENET T4 и более крупным TENET T7.

По сравнению с TENET T4, новая версия заметно выросла: длина увеличилась на 186 мм, высота - почти на 50 мм, а колесная база - на 40 мм. Это позволило сделать салон просторнее, а багажник - вместительнее: при поднятых сиденьях его объем достигает 475 литров, а при сложенных - до 1500 литров. Для перевозки грузов предусмотрены рейлинги на крыше (до 50 кг) и сертифицированный фаркоп, рассчитанный на прицеп массой до 750 кг.

Особое внимание уделено защите кузова: на заводе в Калуге скрытые полости обрабатывают воском, днище покрывают антикоррозийными и шумоизоляционными материалами. Это решение должно повысить долговечность автомобиля в условиях российских дорог и климата.

В базовой комплектации Актив TENET T4L уже оснащен зимним пакетом: дистанционный запуск двигателя, подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Также в обеих версиях - Актив и Прайм - есть 18-дюймовые литые диски, сдвоенный дисплей (2×10,25 дюйма), сенсорный экран управления климатом, физические кнопки быстрого доступа, датчики света и дождя, аудиосистема из шести динамиков, задние парктроники, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика и регулировка подголовников по высоте.

Комплектация Актив дополнительно предлагает камеру заднего вида, кондиционер и четыре подушки безопасности. Передние сиденья здесь выполнены из искусственной кожи. В версии Прайм добавлены система кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, передние парктроники, подогрев второго ряда сидений и электропривод складывания зеркал.

Как рассказал 110km.ru директор по продажам ГК «Аларм-Моторс» Антон Смирнов, TENET T4L выбирают как владельцы седанов, которым нужен более вместительный и недорогой автомобиль, так и те, кто хочет заменить старые городские кроссоверы, в том числе китайских марок, на более современную и технологичную модель. Наибольшим спросом пока пользуется базовая версия Актив.

Стоимость TENET T4L в комплектации Актив с учетом предложений дилера начинается от 2 159 000 рублей, а версия Прайм - от 2 329 000 рублей. Гарантия на автомобиль составляет 3 года плюс 2 года дополнительной поддержки или 150 000 км пробега.

Для справки: TENET - российский бренд, который за последние годы активно расширяет модельный ряд. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на рынке, такие предложения становятся особенно актуальными. По имеющимся данным, спрос на кроссоверы в России продолжает расти, а адаптация моделей к местным условиям эксплуатации становится одним из ключевых факторов при выборе машины.

Упомянутые модели: TENET T4
Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Волгоград Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться