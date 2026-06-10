Какие автомобили петербуржцы меняют на TENET T4L

10 июня 2026, 07:58
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги
В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.
Появление TENET T4L на российском рынке стало заметным событием для автолюбителей, которые ищут современный и доступный кроссовер. Уже в первую неделю после старта продаж в дилерских центрах «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге было реализовано более десяти автомобилей этой модели. Такой интерес объясняется не только свежестью новинки, но и тем, что производитель сделал ставку на практичность и адаптацию к российским условиям.
Кроссовер TENET T4L оснащен турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Производство модели началось на калужском заводе холдинга «АГР» в мае этого года, и T4L стал уже четвертой моделью бренда TENET. В линейке он занимает промежуточное положение между базовым TENET T4 и более крупным TENET T7.
По сравнению с TENET T4, новая версия заметно выросла: длина увеличилась на 186 мм, высота - почти на 50 мм, а колесная база - на 40 мм. Это позволило сделать салон просторнее, а багажник - вместительнее: при поднятых сиденьях его объем достигает 475 литров, а при сложенных - до 1500 литров. Для перевозки грузов предусмотрены рейлинги на крыше (до 50 кг) и сертифицированный фаркоп, рассчитанный на прицеп массой до 750 кг.
Особое внимание уделено защите кузова: на заводе в Калуге скрытые полости обрабатывают воском, днище покрывают антикоррозийными и шумоизоляционными материалами. Это решение должно повысить долговечность автомобиля в условиях российских дорог и климата.
В базовой комплектации Актив TENET T4L уже оснащен зимним пакетом: дистанционный запуск двигателя, подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Также в обеих версиях - Актив и Прайм - есть 18-дюймовые литые диски, сдвоенный дисплей (2×10,25 дюйма), сенсорный экран управления климатом, физические кнопки быстрого доступа, датчики света и дождя, аудиосистема из шести динамиков, задние парктроники, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика и регулировка подголовников по высоте.
Комплектация Актив дополнительно предлагает камеру заднего вида, кондиционер и четыре подушки безопасности. Передние сиденья здесь выполнены из искусственной кожи. В версии Прайм добавлены система кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, передние парктроники, подогрев второго ряда сидений и электропривод складывания зеркал.
Как рассказал 110km.ru директор по продажам ГК «Аларм-Моторс» Антон Смирнов, TENET T4L выбирают как владельцы седанов, которым нужен более вместительный и недорогой автомобиль, так и те, кто хочет заменить старые городские кроссоверы, в том числе китайских марок, на более современную и технологичную модель. Наибольшим спросом пока пользуется базовая версия Актив.
Стоимость TENET T4L в комплектации Актив с учетом предложений дилера начинается от 2 159 000 рублей, а версия Прайм - от 2 329 000 рублей. Гарантия на автомобиль составляет 3 года плюс 2 года дополнительной поддержки или 150 000 км пробега.
Для справки: TENET - российский бренд, который за последние годы активно расширяет модельный ряд. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на рынке, такие предложения становятся особенно актуальными. По имеющимся данным, спрос на кроссоверы в России продолжает расти, а адаптация моделей к местным условиям эксплуатации становится одним из ключевых факторов при выборе машины.
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