TANK 300 занял 57 процентов продаж бренда в Петербурге

22 мая 2026, 15:59
В Петербурге стартовали продажи TANK 300 российской сборки: первые итоги
В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.
В Санкт-Петербурге начались продажи внедорожника TANK 300, который теперь собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области. По данным AutoRun SPb, за март и апрель текущего года в городе зарегистрировали 8 новых автомобилей этой модели, произведенных в России. Несмотря на скромное количество, TANK 300 уже занимает 57% всех продаж бренда TANK в Петербурге, что делает его безусловным бестселлером марки на местном рынке.
Сборка TANK 300 стартовала в России весной этого года, и именно эта модель стала первой для бренда на отечественном рынке еще в 2023 году. За короткое время автомобиль сумел завоевать популярность среди петербургских автолюбителей, что подтверждается свежей статистикой продаж. Как отмечают эксперты, интерес к модели объясняется сочетанием узнаваемого дизайна, технических характеристик и адаптацией под российские условия эксплуатации.
В целом, российский рынок внедорожников продолжает меняться: на фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного выбора, автомобили китайских марок, в том числе TANK, занимают все более заметные позиции. По данным AutoRun SPb, недавно в России был реализован 35-тысячный экземпляр TANK 300, что говорит о стабильном спросе на модель по всей стране. Петербург, судя по всему, становится одним из ключевых регионов для бренда.
Напомним, бренд TANK принадлежит китайскому концерну Great Wall Motors. Компания специализируется на производстве внедорожников и кроссоверов, а TANK 300 стал первой моделью марки, официально представленной в России. Сборка на заводе «Автотор» началась весной 2026 года, что позволило адаптировать автомобиль под требования российского рынка и снизить зависимость от импорта. Great Wall Motors активно расширяет свое присутствие в России, предлагая широкий модельный ряд и делая ставку на локализацию производства.
Судя по имеющимся данным, успех TANK 300 в Петербурге может указывать на растущий интерес к новым игрокам на рынке и постепенное смещение предпочтений покупателей в сторону локально собранных автомобилей. Это создает предпосылки для дальнейшего роста продаж и укрепления позиций бренда в России.
15.05.2026, 20:24
Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи
В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.Читать далее
15.04.2026, 04:25
Восемь китайских автомобилей 2026 года: что выбирают россияне и почему
Китайские автомобили в 2026 году не просто заняли место ушедших брендов, а стали формировать новые стандарты на российском рынке. В обзоре - восемь моделей, которые определяют тренды, их сильные и слабые стороны, а также советы по выбору для разных задач.Читать далее
14.04.2026, 07:48
Пять внедорожников 2026 года: новые стандарты надежности и технологий
В 2026 году рынок внедорожников удивляет сочетанием классической проходимости и современных технологий. Эксперты выделяют пять моделей, которые стали символом надежности, ликвидности и адаптации к российским условиям. В обзоре - только самые актуальные факты и особенности.Читать далее
12.04.2026, 00:23
GWM не будет собирать все рамные внедорожники на «Автоторе»: официальное заявление
Компания GWM опровергла слухи о запуске производства всех своих рамных внедорожников на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас речь идет только о модели Tank 300. Почему концерн не спешит расширять локализацию и что это значит для рынка - разбираемся, какие перемены ждут автолюбителей в ближайшее время.Читать далее
10.04.2026, 12:52
Не только Jolion: Какие китайские кроссоверы выгоднее всего держат цену на вторичке в России
Эксперты выделили десятку китайских кроссоверов, которые не только востребованы на российском рынке, но и сохраняют высокую стоимость при перепродаже. В условиях перемен на авторынке это особенно актуально. Какие модели оказались в лидерах и почему - разбираемся в деталях.Читать далее
10.04.2026, 07:42
Рамные внедорожники в России: какие модели еще доступны без огромных переплат
Шесть рамных внедорожников еще можно найти в продаже, но доступных вариантов почти не осталось. Почему иностранные модели стали недосягаемы для большинства, а УАЗ удержал минимальную цену - объясняем, что изменилось на рынке и какие машины реально купить сейчас. Читать далее
02.04.2026, 19:49
Почему Tank 300 City Adventure стал выбором для российских дорог в 2026 году
Tank 300 в комплектации City Adventure быстро набирает популярность среди российских водителей благодаря сочетанию мощности, полного привода и современного дизайна. В обзоре - реальные впечатления владельца, особенности эксплуатации и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля именно сейчас.Читать далее
16.03.2026, 17:38
Испытание реальностью: Tank 300 Adventure, два года и 110 тысяч километров
Tank 300 Adventure прошел 110 тысяч километров за два года, став наглядным примером того, как китайский внедорожник справляется с суровой эксплуатацией и доработками. В материале - детали обслуживания, неожиданные поломки и советы для владельцев. Почему этот опыт важен именно сейчас - читайте в нашем обзоре.Читать далее
16.03.2026, 15:23
Контрактная сборка TANK 300 стартует на «Автоторе» в 2026 году: детали проекта
Контрактное производство внедорожника TANK 300 на заводе «Автотор» официально подтверждено. Модель выйдет на российский рынок уже во втором квартале 2026 года. Эксперты отмечают, что проект предусматривает постепенное увеличение локализации и внедрение новых стандартов качества. Почему этот запуск важен для рынка и какие особенности получит российская версия - разбираемся в деталях.Читать далее
03.03.2026, 11:01
Tank 300 после обновления: новые опции, улучшенная шумоизоляция и дизель на подходе
Tank 300 после рестайлинга стал заметно ближе к требованиям российских водителей: улучшенная мультимедиа, новые режимы трансмиссии и ожидаемый дизель. Эксперты отмечают, что модель уверенно закрепилась в топе продаж марки, а обновления затронули ключевые детали.Читать далее
