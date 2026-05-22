Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дмитрий Новиков

22 мая 2026, 15:59

TANK 300 занял 57 процентов продаж бренда в Петербурге

В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.

В Санкт-Петербурге начались продажи внедорожника TANK 300, который теперь собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области. По данным AutoRun SPb, за март и апрель текущего года в городе зарегистрировали 8 новых автомобилей этой модели, произведенных в России. Несмотря на скромное количество, TANK 300 уже занимает 57% всех продаж бренда TANK в Петербурге, что делает его безусловным бестселлером марки на местном рынке.

Сборка TANK 300 стартовала в России весной этого года, и именно эта модель стала первой для бренда на отечественном рынке еще в 2023 году. За короткое время автомобиль сумел завоевать популярность среди петербургских автолюбителей, что подтверждается свежей статистикой продаж. Как отмечают эксперты, интерес к модели объясняется сочетанием узнаваемого дизайна, технических характеристик и адаптацией под российские условия эксплуатации.

В целом, российский рынок внедорожников продолжает меняться: на фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного выбора, автомобили китайских марок, в том числе TANK, занимают все более заметные позиции. По данным AutoRun SPb, недавно в России был реализован 35-тысячный экземпляр TANK 300, что говорит о стабильном спросе на модель по всей стране. Петербург, судя по всему, становится одним из ключевых регионов для бренда.

Напомним, бренд TANK принадлежит китайскому концерну Great Wall Motors. Компания специализируется на производстве внедорожников и кроссоверов, а TANK 300 стал первой моделью марки, официально представленной в России. Сборка на заводе «Автотор» началась весной 2026 года, что позволило адаптировать автомобиль под требования российского рынка и снизить зависимость от импорта. Great Wall Motors активно расширяет свое присутствие в России, предлагая широкий модельный ряд и делая ставку на локализацию производства.

Судя по имеющимся данным, успех TANK 300 в Петербурге может указывать на растущий интерес к новым игрокам на рынке и постепенное смещение предпочтений покупателей в сторону локально собранных автомобилей. Это создает предпосылки для дальнейшего роста продаж и укрепления позиций бренда в России.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK, Great Wall
