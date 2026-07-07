Два четвероногих героя отправились в большое путешествие из Москвы в Петербург

В Петербурге стартовали съемки фильма о приключениях биглей на трассе

В Северной столице начался новый кинопроект. В центре внимания семейной комедии - необычные и очень милые четвероногие герои. Съемки обещают удивить зрителей свежим взглядом.

В Северной столице начался новый кинопроект. В центре внимания семейной комедии - необычные и очень милые четвероногие герои. Съемки обещают удивить зрителей свежим взглядом.

В Санкт-Петербурге стартовал необычный кинопроект - здесь начались съемки семейной приключенческой картины «Принц». Главные роли в фильме достались не людям, а двум биглям, Принцу и Молли, которые отправляются в большое путешествие из Москвы в Петербург. По сюжету, четвероногие артисты оказываются в центре событий, а их путь наполнен неожиданными испытаниями и забавными ситуациями, выяснил Piter.tv.

Вместе с пушистыми героями на съемочной площадке работают Зоя Бербер, Константин Плотников и Максим Матузный. Каждый из актеров воплощает в фильме свою уникальную роль: Матузный играет мальчика Артема, а Бербер и Плотников - его родителей. Именно они отправляются на поиски пропавшего питомца, что становится для всей семьи настоящим приключением.

Работа с животными всегда требует особого подхода. Бигли известны своим независимым и энергичным характером, что добавляет съемочному процессу непредсказуемости. По словам режиссера Анны Курбановой, именно эта порода идеально подходит для воплощения образов главных героев - их живость и озорство делают каждую сцену яркой и динамичной.

Семейная линия в фильме раскрывается через отношения между Артемом и его родителями. Отец, которого играет Константин Плотников, отличается добродушием и поддержкой, даже если идеи сына кажутся странными. Такая атмосфера помогает создать теплую и искреннюю историю, близкую многим зрителям.

Съемочная группа сейчас работает в Петербурге, но впереди у команды еще поездка в Великий Новгород. Это значит, что приключения Принца и Молли только начинаются, а зрителей ждет еще немало интересных эпизодов и неожиданных поворотов.

Проект обещает стать ярким событием для всей семьи, объединяя в себе элементы дорожного приключения, комедии и драмы. Зрители смогут увидеть знакомые города глазами четвероногих героев и по-новому взглянуть на тему дружбы и семейных ценностей.