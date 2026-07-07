Два четвероногих героя отправились в большое путешествие из Москвы в Петербург

7 июля 2026, 16:24
В Петербурге стартовали съемки фильма о приключениях биглей на трассе
В Петербурге стартовали съемки фильма о приключениях биглей на трассе
В Северной столице начался новый кинопроект. В центре внимания семейной комедии - необычные и очень милые четвероногие герои. Съемки обещают удивить зрителей свежим взглядом.
В Санкт-Петербурге стартовал необычный кинопроект - здесь начались съемки семейной приключенческой картины «Принц». Главные роли в фильме достались не людям, а двум биглям, Принцу и Молли, которые отправляются в большое путешествие из Москвы в Петербург. По сюжету, четвероногие артисты оказываются в центре событий, а их путь наполнен неожиданными испытаниями и забавными ситуациями, выяснил Piter.tv.
Вместе с пушистыми героями на съемочной площадке работают Зоя Бербер, Константин Плотников и Максим Матузный. Каждый из актеров воплощает в фильме свою уникальную роль: Матузный играет мальчика Артема, а Бербер и Плотников - его родителей. Именно они отправляются на поиски пропавшего питомца, что становится для всей семьи настоящим приключением.
Работа с животными всегда требует особого подхода. Бигли известны своим независимым и энергичным характером, что добавляет съемочному процессу непредсказуемости. По словам режиссера Анны Курбановой, именно эта порода идеально подходит для воплощения образов главных героев - их живость и озорство делают каждую сцену яркой и динамичной.
Семейная линия в фильме раскрывается через отношения между Артемом и его родителями. Отец, которого играет Константин Плотников, отличается добродушием и поддержкой, даже если идеи сына кажутся странными. Такая атмосфера помогает создать теплую и искреннюю историю, близкую многим зрителям.
Съемочная группа сейчас работает в Петербурге, но впереди у команды еще поездка в Великий Новгород. Это значит, что приключения Принца и Молли только начинаются, а зрителей ждет еще немало интересных эпизодов и неожиданных поворотов.
Проект обещает стать ярким событием для всей семьи, объединяя в себе элементы дорожного приключения, комедии и драмы. Зрители смогут увидеть знакомые города глазами четвероногих героев и по-новому взглянуть на тему дружбы и семейных ценностей.
Похожие материалы
-
07.07.2026, 15:38
Урал Next 4320: экспедиционный автодом с минимальным пробегом и полной автономией
На рынке Екатеринбурга появился уникальный экспедиционный автодом на базе Урал Next 4320 с минимальным пробегом и расширенным оснащением. Мало кто знает, что такие машины способны заменить привычные форматы отдыха и работы в пути. Рассказываем, почему этот вариант может стать новым трендом. Цена - 17 млн рублей, а комплектация удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
07.07.2026, 15:27
Вагоны плацкарта нового поколения: индивидуальные столики и душевые появятся в 2027
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового типа с индивидуальными столиками, душевыми и расширенным личным пространством. Это решение может изменить подход к бюджетным поездкам и повысить требования к уровню сервиса.Читать далее
-
07.07.2026, 14:32
Редкий «Москвич-2140» Super Luxe: детали реставрации и неожиданные решения
Мало кто знает, что восстановление советского «Москвича-2140» может обойтись дороже покупки нового авто. Владелец редкой версии Super Luxe поделился нюансами эксплуатации, неожиданными находками и затратами. Какие детали подходят, что вызывает сложности и почему такие машины ценятся сегодня - объяснил эксперт.Читать далее
-
07.07.2026, 14:26
Swickster: кемпер на базе Ford Transit с полноценной ванной и зимней изоляцией
Swickster - это не просто очередной дом на колесах, а тщательно продуманный кемпер на базе Ford Transit с акцентом на автономность, комфорт и практичность. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
07.07.2026, 14:11
Вагон РЖД с одноместными купе: как поездка между Москвой и Петербургом меняет стандарты комфорта
На маршруте Москва - Петербург появился уникальный вагон с одноместными купе, где пассажирам не приходится делить пространство с незнакомцами. Это решение актуально для тех, кто ценит тишину и личное пространство в дороге. Разбираемся, как устроен сервис и чем он отличается от привычных вариантов.Читать далее
-
07.07.2026, 07:31
Сколько стоит дом на колесах: реальные расходы и риски для владельцев и арендаторов
Аренда или покупка автодома - вопрос, который волнует все больше россиян на фоне роста внутреннего туризма. От 5 000 рублей в сутки или от 1,5 миллионов за собственный дом на колесах: что выгоднее, и какие подводные камни скрываются за этими цифрами? Почему поспешные решения могут обернуться лишними расходами и разочарованием. Мало кто учитывает все нюансы, связанные с амортизацией, обслуживанием и реальными доходами от сдачи автодома в аренду.Читать далее
-
06.07.2026, 15:55
В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка
В Санкт-Петербурге зафиксированы первые продажи подержанных LADA Iskra, что может стать началом нового тренда на рынке. Сейчас на классифайдах города уже доступны еще два таких седана. Как это повлияет на стоимость и спрос, а также почему этот факт вызывает интерес у специалистов - разбираемся в материале. Мало кто знает, что доля новых Iskra среди всех LADA в Петербурге уже достигла 10%.Читать далее
-
06.07.2026, 14:42
Следы древней катастрофы на Луне раскрыли детали истории Земли и астероидов
Новое исследование лунного метеорита NWA 12593 позволило ученым сопоставить события, происходившие на Луне, Земле и в поясе астероидов 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие важно для понимания ранней истории планет, ведь на Земле почти не сохранилось свидетельств того времени.Читать далее
-
06.07.2026, 14:13
ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен
В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 13:58
CFMOTO 1000MT-X: пять ключевых особенностей нового туристического эндуро
CFMOTO 1000MT-X выходит на российский рынок с набором решений, которые раньше встречались только у более дорогих моделей. Мотоцикл сочетает мощный двигатель, продуманную электронику и комплектацию для путешествий, что делает его заметным игроком в сегменте больших туристических эндуро.Читать далее
Похожие материалы
-
07.07.2026, 15:38
Урал Next 4320: экспедиционный автодом с минимальным пробегом и полной автономией
На рынке Екатеринбурга появился уникальный экспедиционный автодом на базе Урал Next 4320 с минимальным пробегом и расширенным оснащением. Мало кто знает, что такие машины способны заменить привычные форматы отдыха и работы в пути. Рассказываем, почему этот вариант может стать новым трендом. Цена - 17 млн рублей, а комплектация удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
07.07.2026, 15:27
Вагоны плацкарта нового поколения: индивидуальные столики и душевые появятся в 2027
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового типа с индивидуальными столиками, душевыми и расширенным личным пространством. Это решение может изменить подход к бюджетным поездкам и повысить требования к уровню сервиса.Читать далее
-
07.07.2026, 14:32
Редкий «Москвич-2140» Super Luxe: детали реставрации и неожиданные решения
Мало кто знает, что восстановление советского «Москвича-2140» может обойтись дороже покупки нового авто. Владелец редкой версии Super Luxe поделился нюансами эксплуатации, неожиданными находками и затратами. Какие детали подходят, что вызывает сложности и почему такие машины ценятся сегодня - объяснил эксперт.Читать далее
-
07.07.2026, 14:26
Swickster: кемпер на базе Ford Transit с полноценной ванной и зимней изоляцией
Swickster - это не просто очередной дом на колесах, а тщательно продуманный кемпер на базе Ford Transit с акцентом на автономность, комфорт и практичность. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
07.07.2026, 14:11
Вагон РЖД с одноместными купе: как поездка между Москвой и Петербургом меняет стандарты комфорта
На маршруте Москва - Петербург появился уникальный вагон с одноместными купе, где пассажирам не приходится делить пространство с незнакомцами. Это решение актуально для тех, кто ценит тишину и личное пространство в дороге. Разбираемся, как устроен сервис и чем он отличается от привычных вариантов.Читать далее
-
07.07.2026, 07:31
Сколько стоит дом на колесах: реальные расходы и риски для владельцев и арендаторов
Аренда или покупка автодома - вопрос, который волнует все больше россиян на фоне роста внутреннего туризма. От 5 000 рублей в сутки или от 1,5 миллионов за собственный дом на колесах: что выгоднее, и какие подводные камни скрываются за этими цифрами? Почему поспешные решения могут обернуться лишними расходами и разочарованием. Мало кто учитывает все нюансы, связанные с амортизацией, обслуживанием и реальными доходами от сдачи автодома в аренду.Читать далее
-
06.07.2026, 15:55
В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка
В Санкт-Петербурге зафиксированы первые продажи подержанных LADA Iskra, что может стать началом нового тренда на рынке. Сейчас на классифайдах города уже доступны еще два таких седана. Как это повлияет на стоимость и спрос, а также почему этот факт вызывает интерес у специалистов - разбираемся в материале. Мало кто знает, что доля новых Iskra среди всех LADA в Петербурге уже достигла 10%.Читать далее
-
06.07.2026, 14:42
Следы древней катастрофы на Луне раскрыли детали истории Земли и астероидов
Новое исследование лунного метеорита NWA 12593 позволило ученым сопоставить события, происходившие на Луне, Земле и в поясе астероидов 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие важно для понимания ранней истории планет, ведь на Земле почти не сохранилось свидетельств того времени.Читать далее
-
06.07.2026, 14:13
ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен
В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 13:58
CFMOTO 1000MT-X: пять ключевых особенностей нового туристического эндуро
CFMOTO 1000MT-X выходит на российский рынок с набором решений, которые раньше встречались только у более дорогих моделей. Мотоцикл сочетает мощный двигатель, продуманную электронику и комплектацию для путешествий, что делает его заметным игроком в сегменте больших туристических эндуро.Читать далее