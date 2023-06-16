В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации, цены и сроки начала продаж

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Журналистам удалось узнать первые подробности о Lada X-Cross 5 петербургской сборки еще до запуска официального производства. Кроссовер представляет собой перелицованную и адаптированную для России версию китайского FAW Bestune T77. Его габаритные размеры: длина – 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм. По размерам кроссовер сопоставим с Volkswagen Tiguan или с Hyundai Tucson.

Посетителям ПМЭФ-2023 показали последний предсерийный вариант, с рулем от оригинального Bestune. Однако, товарный автомобиль будет отличаться не только шильдиками. Представители АвтоВАЗа рассказали, что в машину добавили обогревы заднего стекла, зеркал и переднего сиденья, а медиасистему перевели на русский язык.

Фото: Piter.TV

Покупателям предложат на выбор два уровня оснащения – Enjoy и Techno. Топовый кроссовер получит адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему помощи при подъеме в гору, систему контроля состояния водителя и цифровую приборную панель диагональю 12 дюймов. Салон отделан кожзамом в трех цветовых решениях: бежевом, черном и багровом. В палитре оттенков кузова тоже три цвета: белый, черный и красный.

Фото: Piter.TV

Все китайские кроссоверы оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с. (258 Нм). Для России агрегат могут «придушить» до налоговыгодных 150 сил. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний. В продажу Lada X-Cross 5 поступит до конца лета.

Фото: FAW

Эксперты полагают, что базовый автомобиль будет стоить менее 2 млн рублей. До конца 2023 года на заводе «Лада Санкт-Петербург» рассчитывают собрать 10 тысяч кроссоверов. Чуть позже компанию Lada X-Cross 5 составит седан D-класса, построенный на базе FAW Bestune B70. Тестовые автомобили уже видели неподалеку от инжинирингового центра АвтоВАЗа. Китайский донор оснащается турбомоторами объемом 1,5 литра (160 сил) и 2,0 литра (217 сил). Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DCT или 6-диапазонный «автомат» Aisin.

Упомянутые модели: FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р ) , FAW Bestune B70

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