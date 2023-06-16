В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации, цены и сроки начала продаж
Посетителям ПМЭФ-2023 показали последний предсерийный вариант, с рулем от оригинального Bestune. Однако, товарный автомобиль будет отличаться не только шильдиками. Представители АвтоВАЗа рассказали, что в машину добавили обогревы заднего стекла, зеркал и переднего сиденья, а медиасистему перевели на русский язык.
Покупателям предложат на выбор два уровня оснащения – Enjoy и Techno. Топовый кроссовер получит адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему помощи при подъеме в гору, систему контроля состояния водителя и цифровую приборную панель диагональю 12 дюймов. Салон отделан кожзамом в трех цветовых решениях: бежевом, черном и багровом. В палитре оттенков кузова тоже три цвета: белый, черный и красный.
Все китайские кроссоверы оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с. (258 Нм). Для России агрегат могут «придушить» до налоговыгодных 150 сил. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний. В продажу Lada X-Cross 5 поступит до конца лета.
Эксперты полагают, что базовый автомобиль будет стоить менее 2 млн рублей. До конца 2023 года на заводе «Лада Санкт-Петербург» рассчитывают собрать 10 тысяч кроссоверов. Чуть позже компанию Lada X-Cross 5 составит седан D-класса, построенный на базе FAW Bestune B70. Тестовые автомобили уже видели неподалеку от инжинирингового центра АвтоВАЗа. Китайский донор оснащается турбомоторами объемом 1,5 литра (160 сил) и 2,0 литра (217 сил). Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DCT или 6-диапазонный «автомат» Aisin.
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Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
В рамках ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ продемонстрировал новый кроссовер Lada X-Cross 5, сборку которого наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, официально переименованном недавно в «Лада Санкт-Петербург».Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
05.04.2023, 08:33
FAW Bestune B70 и T55: цены и комплектации
Накануне российский офис компании FAW анонсировал скорый выход на рынок двух новых моделей: бизнес-седана Bestune B70 и компактного кроссовера Bestune T55. Продажи должны начаться в середине апреля. Цены и комплектации уже известны.Читать далее
-
31.03.2023, 19:34
АвтоВАЗ рассказал, когда с конвейера бывшего завода Nissan сойдут первые «Лады»
На бывшем петербургском заводе Nissan в 2023 году должна возобновиться сборка автомобилей. Выпускать планируют минимум две новых модели под брендом Lada. АвтоВАЗ уточнил сроки перезапуска конвейера.Читать далее
-
15.03.2023, 16:42
Китайский кроссовер, который хотели собирать в Петербурге, подорожал на 100 тысяч рублей
Российский офис компании FAW в марте 2023 года повысил рекомендованные розничные цены на кроссовер Bestune T77. Все комплектации прибавили сразу по 100 тысяч рублей.Читать далее
-
25.10.2022, 13:13
Кроссовер FAW Bestune T77 получил комплектацию с «глазками». Сколько придется переплачивать?
Комплектация называется Prestige Plus. Ее ключевое отличие – наличие функции кругового обзора на 360 градусов, который обеспечивается за счет работы камер, встроенных спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля. Читать далее
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