Почему уникальные автомобильные номера стали новой валютой для петербуржцев

10 декабря 2025, 23:27
В Петербурге стоимость престижных авто номеров сравнялась с ценой жилья
В Северной столице рынок особых номеров набирает обороты. Суммы за эксклюзивные комбинации поражают воображение. Оформление сделки требует особого подхода. Эксперты обсуждают возможные изменения в законодательстве.
В Санкт-Петербурге рынок автомобильных номеров с редкими сочетаниями символов достиг невиданных масштабов. За отдельные варианты просят суммы, которые сопоставимы со стоимостью недвижимости в Ленинградской области. Как сообщает Gazeta.SPb, наибольший интерес вызывают номера с повторяющимися цифрами и буквами, а также те, что ассоциируются с определенным статусом.
Самый дорогой номер, выставленный на продажу в городе, оценен в 3,5 миллиона рублей. Это М002ММ78 — его стоимость сравнима с ценой однокомнатной квартиры в пригороде. Подобные предложения появляются на специализированных площадках и быстро находят своих покупателей.
Сделка по приобретению такого номера обычно проходит по отработанной схеме. Покупателю предлагают приобрести подержанный автомобиль, на который уже оформлен желаемый знак. После регистрации машины на нового владельца номер закрепляется за ним, а сам автомобиль возвращается продавцу. Все формальности, включая оформление документов и страховки, берут на себя посредники, предлагая услугу «под ключ».
Оплата за сам номер, как правило, производится наличными и отдельно от стоимости автомобиля. Продавцы уверяют, что процедура полностью соответствует требованиям ГИБДД, а автомобиль-«донор» может менять владельцев по несколько раз в месяц.
На формирование цены влияют не только редкость и визуальная привлекательность комбинации, но и ее ассоциации с определенными структурами или мифами. Например, номера с тремя одинаковыми цифрами или буквами считаются особенно престижными. За «А111АА» просят почти миллион рублей, а за «444» — около 600 тысяч. Комбинация из трех семерок оценивается в полмиллиона.
Продавцы подчеркивают, что такие номера не только подчеркивают статус владельца, но и могут рассматриваться как выгодное вложение. В последнее время обсуждается возможность легализации подобных сделок через государственные сервисы. Эксперимент в Ленинградской области показал, что региональный бюджет может получить значительные поступления от официальной продажи уникальных номеров. В масштабах страны речь идет о миллиардах рублей.
Пока же рынок остается в тени, а стоимость престижных номеров продолжает расти, подогреваемая спросом и ограниченным предложением.
