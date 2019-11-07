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7 ноября 2019, 00:01

В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения

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Фото: Toyota
На петербургском заводе Toyota прошла торжественная церемония по случаю начала производства кроссовера RAV4 пятого поколения. Переход на новую платформу потребовал серьезной модернизации сборочной линии. Объем инвестиций составил порядка 5 млрд рублей.
В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения
В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения
В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения
В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения
В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения
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В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, исполнительный вице-президент «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритак, а также представители городских властей, руководство Toyota и поставщики.

Масштаб изменений при смене поколения оказался самым значительным за всю историю модели. Кроссовер пятой генерации построен на современной архитектуре TNGA, что делает его еще более безопасным и технологичным. По словам Ёсида Моритака, RAV4 помимо множества новых технических преимуществ, обладает харизмой мощного и надежного внедорожника.

Технические изменения потребовали модернизации технологических процессов на сборочной линии. При переходе на новую платформу на производстве было установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить процент работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67 %. Кроме того, в цехах появилось более 100 новых механизмов каракури – механических устройств, работающих благодаря законам физики без использования энергозатратных приводов и электронных устройств.

Инвестиции в модернизацию петербургского завода Toyota составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года), сообщает портал Peterburg2. За всю историю существования завода Тойота в Шушарах в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей. С декабря 2007 года с конвейера предприятия сошло около 100 000 экземпляров RAV4.

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В Петербурге торжественно запустили сборку Toyota RAV4 нового поколения
{{material_127699}}В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, исполнительный вице-президент «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритак, а также представители городских властей, руководство Toyota и поставщики.Масштаб изменений при смене поколения оказался самым значительным за всю историю модели. Кроссовер пятой генерации построен на современной архитектуре TNGA, что делает его еще более безопасным и технологичным. По словам Ёсида Моритака, RAV4 помимо множества новых технических преимуществ, обладает харизмой мощного и надежного внедорожника.Технические изменения потребовали модернизации технологических процессов на сборочной линии. При переходе на новую платформу на производстве было установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить процент работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67 %. Кроме того, в цехах появилось более 100 новых механизмов каракури – механических устройств, работающих благодаря законам физики без использования энергозатратных приводов и электронных устройств.Инвестиции в модернизацию петербургского завода Toyota составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года), сообщает портал Peterburg2. За всю историю существования завода Тойота в Шушарах в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей. С декабря 2007 года с конвейера предприятия сошло около 100 000 экземпляров RAV4.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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