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5 марта 2020, 22:36

В Петербурге у метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка

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Через полгода в Санкт-Петербурге появится еще одна перехватывающая парковка. Вблизи станции метро «Выборгская» обустроят закрытую территорию со шлагбаумом, способную вместить до 26 автомобилей.
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Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, новая перехватывающая парковка появится в 60 метрах от станции метро «Выборгская», на пересечении Лесного проспекта и Гренадерской улицы. Власти Петербурга уже заключили госконтракт на создание автостоянки с компанией «Строительный участок – 150».

Подрядчик обязуется отремонтировать дорожное покрытие на территории будущей парковки, обустроить канализацию и систему электроснабжения, установить павильон контролера, велосипедную парковку и малые архитектурные формы. На площадке также появится шлагбаум, электронное табло и терминал оплаты. Согласно проекту, перехватывающая парковка рассчитана на 26 машиномест. Плановый срок окончания строительства – 12 августа 2020 года.

Ранее городские власти обратились к жителям с просьбой помочь сделать городскую среду более комфортной и поучаствовать в планировании городских автостоянок. Предложения принимают до 30 апреля. Все поступившие заявки проанализируют и учтут при отборе земельных участков, подходящих для создания городских автостоянок.


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Круговое движение нестандартное
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В Петербурге у метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка
{{material_129118}}Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, новая перехватывающая парковка появится в 60 метрах от станции метро «Выборгская», на пересечении Лесного проспекта и Гренадерской улицы. Власти Петербурга уже заключили госконтракт на создание автостоянки с компанией «Строительный участок – 150».Подрядчик обязуется отремонтировать дорожное покрытие на территории будущей парковки, обустроить канализацию и систему электроснабжения, установить павильон контролера, велосипедную парковку и малые архитектурные формы. На площадке также появится шлагбаум, электронное табло и терминал оплаты. Согласно проекту, перехватывающая парковка рассчитана на 26 машиномест. Плановый срок окончания строительства – 12 августа 2020 года.Ранее городские власти обратились к жителям с просьбой помочь сделать городскую среду более комфортной и поучаствовать в планировании городских автостоянок. Предложения принимают до 30 апреля. Все поступившие заявки проанализируют и учтут при отборе земельных участков, подходящих для создания городских автостоянок.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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