5 марта 2020, 22:36
В Петербурге у метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка
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Через полгода в Санкт-Петербурге появится еще одна перехватывающая парковка. Вблизи станции метро «Выборгская» обустроят закрытую территорию со шлагбаумом, способную вместить до 26 автомобилей.
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Власти предложили жителям Санкт-Петербурга помочь сделать городскую среду более комфортной и поучаствовать ...Читать далее
Подрядчик обязуется отремонтировать дорожное покрытие на территории будущей парковки, обустроить канализацию и систему электроснабжения, установить павильон контролера, велосипедную парковку и малые архитектурные формы. На площадке также появится шлагбаум, электронное табло и терминал оплаты. Согласно проекту, перехватывающая парковка рассчитана на 26 машиномест. Плановый срок окончания строительства – 12 августа 2020 года.
Ранее городские власти обратились к жителям с просьбой помочь сделать городскую среду более комфортной и поучаствовать в планировании городских автостоянок. Предложения принимают до 30 апреля. Все поступившие заявки проанализируют и учтут при отборе земельных участков, подходящих для создания городских автостоянок.
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