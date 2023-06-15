В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь, перекрыли место ДТП и вызвали экстренные службы. По предварительным данным, один человек получил травмы средней степени тяжести. Подробности происшествия в Росгвардии не сообщили.
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29.12.2022, 14:35
На трассе М-5 «Урал» в двух утренних авариях погибли 9 человек
В четверг утром, 29 декабря, на трассе М-5 в Самарской области с разницей буквально в несколько минут произошли два смертельных ДТП, в которых погибло в общей сложности девять человек. Как сообщили в пресс-службе МВД, аварии произошли «при неблагоприятных погодных условиях».Читать далее
-
01.11.2022, 12:45
На юго-востоке Минска перевернулся Maybach
Перевернувшийся в результате ДТП автомобиль – само по себе явление неординарное. А если в роли такового выступает что-то из разряда «небожителей», рты открывают все.Читать далее
-
13.09.2022, 13:02
Lada Kalina спасла жизнь парню в Стерлитамаке (видео)
В серьезной аварии выжить в отечественном автомобиле непросто, особенно, в нынешнем упрощенном виде без подушек безопасности. Но бывают случаи, когда и наши немолодые машины могут спасти жизнь.Читать далее
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15.08.2022, 14:12
Ким Кардашьян рассмешила всех: не смогла открыть дверь своего Maybach
Ким Кардашьян – одна из самых узнаваемых женщин в шоу-бизнесе с многомиллионной армией подписчиков в соцсетях. В своем очередном видео она решила похвастаться новым офисом, в который приехала на изготовленном под заказ Mercedes-Maybach S-Class. С ним-то и вышел конфуз.Читать далее
-
23.07.2022, 16:31
Самые дорогие автомобили в мире
Когда речь заходит о самых роскошных и дорогих автомобилях, на ум сразу приходят Bugatti, Ferrari или Rolls-Royce. Однако в мире есть и другие автопроизводители, выпускающие мощные люксовые машины.Читать далее
-
20.05.2022, 14:12
Революция в сторону роскоши. Сенсационное заявление гендиректора Mercedes
Mercedes-Benz окончательно и бесповоротно делает ставку на роскошь. Об этом в четверг утром во время онлайн пресс-конференции заявили генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус и финансовый директор концерна Харальд Вильгельм. Читать далее
- 25 250 000 РMercedes Maybach S-класс 2021 в Москве
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