В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina

29.12.2022, 14:35

На трассе М-5 «Урал» в двух утренних авариях погибли 9 человек

В четверг утром, 29 декабря, на трассе М-5 в Самарской области с разницей буквально в несколько минут произошли два смертельных ДТП, в которых погибло в общей сложности девять человек. Как сообщили в пресс-службе МВД, аварии произошли «при неблагоприятных погодных условиях».Читать далее