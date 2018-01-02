В Петербурге угнали из гаража «Москвич» 1956 года выпуска
В канун Нового года, 31 декабря 2017 года, в отделение полиции обратилась 65-летняя жительница Северной столицы. Женщина сообщила о том, что неизвестные вскрыли ее гараж на Нежинской улице, угнали принадлежащий ее покойному «Москвич» 1956 года выпуска. В настоящее время полиция проводит проверку, обстоятельства пропажи устанавливаются.
А уже по наступлении Нового года, 1 января 2018 года, в деревне Андреевщина Лодейнопольского района Ленинградской области 25-летний местный житель неправомерно завладел автомобилем, припаркованным у дома №8. Вот только скрыться злоумышленнику не удалось – по «горячим следам» его задержал наряд районного Управления ГИБДД.
Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http:// sngrek.pw
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное