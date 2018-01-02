2 января 2018, 21:06

В Петербурге угнали из гаража «Москвич» 1956 года выпуска

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства, при которых из гаража пропал старенький «Москвич», выпущенный более 60 лет назад.
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В канун Нового года, 31 декабря 2017 года, в отделение полиции обратилась 65-летняя жительница Северной столицы. Женщина сообщила о том, что неизвестные вскрыли ее гараж на Нежинской улице, угнали принадлежащий ее покойному «Москвич» 1956 года выпуска. В настоящее время полиция проводит проверку, обстоятельства пропажи устанавливаются.

А уже по наступлении Нового года, 1 января 2018 года, в деревне Андреевщина Лодейнопольского района Ленинградской области 25-летний местный житель неправомерно завладел автомобилем, припаркованным у дома №8. Вот только скрыться злоумышленнику не удалось – по «горячим следам» его задержал наряд районного Управления ГИБДД.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

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Обсуждение на форуме (1)
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В Петербурге угнали из гаража «Москвич» 1956 года выпуска
В канун Нового года, 31 декабря 2017 года, в отделение полиции обратилась 65-летняя жительница Северной столицы. Женщина сообщила о том, что неизвестные вскрыли ее гараж на Нежинской улице, угнали принадлежащий ее покойному «Москвич» 1956 года выпуска. В настоящее время полиция проводит проверку, обстоятельства пропажи устанавливаются.А уже по наступлении Нового года, 1 января 2018 года, в деревне Андреевщина Лодейнопольского района Ленинградской области 25-летний местный житель неправомерно завладел автомобилем, припаркованным у дома №8. Вот только скрыться злоумышленнику не удалось – по «горячим следам» его задержал наряд районного Управления ГИБДД.Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
2018-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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