Китайские марки захватывают рынок: кто остался в одиночестве

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

19 января 2026, 13:58

В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году

В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.

В автомобильной среде Петербурга наметилась любопытная тенденция: по итогам 2025 года сразу восемь автомобильных брендов представлены в городе только одним дилерским центром. Для сравнения, годом ранее таких марок было всего пять. Как сообщает AutoRun SPb, шесть из этих восьми брендов - представители Китая, что наглядно демонстрирует, как быстро и агрессивно китайские производители осваивают российский рынок, но при этом не спешат расширять дилерскую сеть.

В список «одиночек» вошли такие китайские марки, как BAIC, SWM, Oting, Haima, MG и Dongfeng. Остальные две позиции заняли «некитайские» бренды. Интересно, что несмотря на общее увеличение числа дилерских соглашений в Петербурге, количество марок, работающих только с одним партнером, тоже выросло. Это может говорить о том, что некоторые бренды предпочитают осторожную стратегию присутствия или испытывают сложности с поиском новых партнеров.

В 2025 году в Петербурге действовало 345 дилерских соглашений, охватывающих 59 автомобильных брендов. На первый взгляд, цифра внушительная, но если копнуть глубже, становится ясно: не все марки чувствуют себя уверенно на рынке. Для некоторых компаний единственный дилер - это не только шанс закрепиться, но и риск остаться на обочине в случае неудачи.

Особое внимание привлекает тот факт, что именно китайские бренды чаще всего оказываются в такой ситуации. С одной стороны, это может быть связано с осторожным подходом к развитию бизнеса в России, с другой - с недостаточной узнаваемостью или сложностями в логистике и сервисе. Впрочем, для покупателей это означает ограниченный выбор точек обслуживания и потенциальные трудности с гарантийным ремонтом.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения конкуренции, то наличие только одного дилера у бренда может сыграть как на руку, так и против самой марки. С одной стороны, эксклюзивность может привлечь определенную аудиторию, с другой - отсутствие конкуренции среди дилеров зачастую приводит к завышенным ценам и не самому лучшему сервису. В условиях, когда рынок Петербурга становится все более насыщенным, подобная стратегия выглядит рискованной.

К слову, марка MG, одна из тех, кто оказался в списке «одиночек», принадлежит китайскому автогиганту SAIC Motor. MG известна своими доступными и технологичными моделями, а в последние годы активно продвигает электромобили и гибриды. В России бренд делает ставку на молодежную аудиторию и тех, кто ищет альтернативу привычным маркам. Несмотря на скромное присутствие в Петербурге, MG продолжает расширять модельный ряд и постепенно увеличивает узнаваемость среди российских автолюбителей.

Упомянутые марки: BAIC, SWM, Oting, Haima, MG , DongFeng
