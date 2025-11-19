В Петербурге увеличился спрос на автомобили EXEED EXLANTIX

Гибридные автомобили EXEED EXLANTIX – новинка нынешнего года. Они вышли на российский рынок в мае. По данным петербургского дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс», в октябре объем продаж новых гибридных автомобилей EXEED EXLANTIX увеличился на 30% по сравнению с сентябрем.

Дебютной моделью EXEED EXLANTIX был полноприводный кроссовер EXEED EXLANTIX ЕТ. Он предлагается с двумя электромоторами и 1,5-литровым турбодвигателем. Общая пиковая мощность этих силовых установок составляет 469 л.с. Суммарный запас хода кроссовера - 1180 км, а исключительно на электротяге он может преодолеть до 180 км.



В августе в автосалонах появилась вторая модель EXEED EXLANTIX – гибридный четырехдверный купе ES. Он оснащен двумя электродвигателями на передней и задней оси общей мощностью 469 л.с. Батарея емкостью 40 кВт/ч позволяет автомобилю пройти на электротяге до 180 км, тогда как общий запас хода EXEED EXLANTIX ES достигает 1231 км.



Руководитель отдела продаж новых автомобилей «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru отметил постепенный рост интереса к гибридным автомобилям, который наблюдается в этом году. «Это стало одним из факторов увеличения спроса на автомобили EXEED EXLANTIX. Покупатели плотно изучают информацию об автомобилях, видят новости о различных тестах и успехах, положительно оценивают длительную гарантию на 8 лет, и принимают решение протестировать новые гибриды. В основном, их приобретают автовладельцы в качестве второго автомобиля в семью. Интересно, что кроссовер EXEED EXLANTIX ET рассматривают в основном мужчины, тогда как EXEED EXLANTIX ES интересует как мужчин, так и женщин. Важным аргументом является и набор зимних опций у автомобилей. В стандартный пакет входят подогрев сидений первого и второго рядов, руля, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Производитель провел комплексные тесты обеих моделей в условиях низких температур. В частности, при -30°C и заряде тяговой батареи менее, чем в 20%, оба гибрида EXEED EXLANTIX показали те же характеристики при разгоне до 100 км/ч, что и в нормальных условиях. При экстремальном морозе интеллектуальная система управления тяговой батареей регулирует мощность заряда для безопасной и быстрой зарядки, управляя обогревом батареи и выводя ее на необходимую рабочую температуру. Что касается комфорта водителей и пассажиров, то, помимо быстрого прогрева салона, можно отметить защиту от замерзания у дверных выдвижных ручек и изолированный зарядный пистолет у зарядного порта».



Дилер рассказал, что в ноябре высокий спрос на автомобили EXEED EXLANTIX продолжает сохраняться. В частности, растут продажи кроссовера ЕТ.