В Петербурге увеличился спрос на автомобили EXEED EXLANTIX

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

19 ноября 2025, 09:41

В Петербурге увеличился спрос на автомобили EXEED EXLANTIX

В Петербурге увеличился спрос на автомобили EXEED EXLANTIX

Гибридные автомобили EXEED EXLANTIX – новинка нынешнего года. Они вышли на российский рынок в мае. По данным петербургского дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс», в октябре объем продаж новых гибридных автомобилей EXEED EXLANTIX увеличился на 30% по сравнению с сентябрем.

В Петербурге увеличился спрос на автомобили EXEED EXLANTIX

Гибридные автомобили EXEED EXLANTIX – новинка нынешнего года. Они вышли на российский рынок в мае. По данным петербургского дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс», в октябре объем продаж новых гибридных автомобилей EXEED EXLANTIX увеличился на 30% по сравнению с сентябрем.

Дебютной моделью EXEED EXLANTIX был полноприводный кроссовер EXEED EXLANTIX ЕТ. Он предлагается с двумя электромоторами и 1,5-литровым турбодвигателем. Общая пиковая мощность этих силовых установок составляет 469 л.с. Суммарный запас хода кроссовера - 1180 км, а исключительно на электротяге он может преодолеть до 180 км.

В августе в автосалонах появилась вторая модель EXEED EXLANTIX – гибридный четырехдверный купе ES. Он оснащен двумя электродвигателями на передней и задней оси общей мощностью 469 л.с. Батарея емкостью 40 кВт/ч позволяет автомобилю пройти на электротяге до 180 км, тогда как общий запас хода EXEED EXLANTIX ES достигает 1231 км.

Руководитель отдела продаж новых автомобилей «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru отметил постепенный рост интереса к гибридным автомобилям, который наблюдается в этом году. «Это стало одним из факторов увеличения спроса на автомобили EXEED EXLANTIX. Покупатели плотно изучают информацию об автомобилях, видят новости о различных тестах и успехах, положительно оценивают длительную гарантию на 8 лет, и принимают решение протестировать новые гибриды. В основном, их приобретают автовладельцы в качестве второго автомобиля в семью. Интересно, что кроссовер EXEED EXLANTIX ET рассматривают в основном мужчины, тогда как EXEED EXLANTIX ES интересует как мужчин, так и женщин. Важным аргументом является и набор зимних опций у автомобилей. В стандартный пакет входят подогрев сидений первого и второго рядов, руля, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Производитель провел комплексные тесты обеих моделей в условиях низких температур. В частности, при -30°C и заряде тяговой батареи менее, чем в 20%, оба гибрида EXEED EXLANTIX показали те же характеристики при разгоне до 100 км/ч, что и в нормальных условиях. При экстремальном морозе интеллектуальная система управления тяговой батареей регулирует мощность заряда для безопасной и быстрой зарядки, управляя обогревом батареи и выводя ее на необходимую рабочую температуру. Что касается комфорта водителей и пассажиров, то, помимо быстрого прогрева салона, можно отметить защиту от замерзания у дверных выдвижных ручек и изолированный зарядный пистолет у зарядного порта».

Дилер рассказал, что в ноябре высокий спрос на автомобили EXEED EXLANTIX продолжает сохраняться. В частности, растут продажи кроссовера ЕТ.

Упомянутые марки: EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эксид

Похожие материалы Эксид

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Ростов-на-Дону Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться