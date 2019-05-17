17 мая 2019, 15:16

В Петербурге в 10-й раз пройдет Roadside Picnic Fest

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В Петербурге 8 июня на Форте Константин состоится ежегодное открытие летнего сезона Roadside Picnic Fest. Атмосферное мероприятие в 10-й раз соберет любителей автомобилей и мотоциклов.
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
В Петербурге в 10 й раз пройдет Roadside Picnic Fest
Формат Roadside Picnic Fest - это пикник в буквальном смысле слова. На живописной территории кронштадтского Форта Великий Князь Константин у каждого будет возможность продемонстрировать свой автомобиль и посмотреть на другие, обменяться опытом и идеями с единомышленниками, послушать лекции на актуальные темы с профессионалами в своей области и задать интересующие вопросы в формате интервью и посиделок у костра, поучаствовать в конкурсах, посмотреть шоу и просто отдохнуть на природе и послушать музыку.

Участие в нынешнем Roadside Picnic Fest примут автолюбители и байкеры со всей России и ближнего зарубежья. Помимо лекций, семинаров и мастер-классов посетителей ждет выставка редких автомобилей, барахолка и аукцион. Праздничную атмосферу создадут живая музыка и диджейские сеты. Усмирить разыгравшийся на свежем воздухе аппетит можно будет на огромном фуд-корте.

В программе мероприятия Аквабайк шоу, которое задействует акваторию Форта Константин. Также гостям покажут  выставку автодизайнера Ивана Землякова, стенды и инсталляции от автомобильных сообществ, клубов и партнёров фестиваля. В рамках фестиваля пройдёт вручение премии «ТОП-50» самым интересным и уникальным автомобилям в 8 номинациях. Кроме того, будет открыта зона BBQ, в которой все желающие смогут приготовить мясо на огне. 

ДАТА  8 июня, 13:00
МЕСТО Форт Великий Князь Константин
АДРЕС г. Кронштадт, форт Константин
ВХОД 400 – 1 400 рублей (предпродажа), в день мероприятия 500 рублей
 
Детям до 12 лет, инвалидам всех групп и ветеранам войны вход бесплатный. Подробности можно узнать на сайте Roadside Picnic Fest   

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В Петербурге в 10-й раз пройдет Roadside Picnic Fest
Формат Roadside Picnic Fest - это пикник в буквальном смысле слова. На живописной территории кронштадтского Форта Великий Князь Константин у каждого будет возможность продемонстрировать свой автомобиль и посмотреть на другие, обменяться опытом и идеями с единомышленниками, послушать лекции на актуальные темы с профессионалами в своей области и задать интересующие вопросы в формате интервью и посиделок у костра, поучаствовать в конкурсах, посмотреть шоу и просто отдохнуть на природе и послушать музыку.Участие в нынешнем Roadside Picnic Fest примут автолюбители и байкеры со всей России и ближнего зарубежья. Помимо лекций, семинаров и мастер-классов посетителей ждет выставка редких автомобилей, барахолка и аукцион. Праздничную атмосферу создадут живая музыка и диджейские сеты. Усмирить разыгравшийся на свежем воздухе аппетит можно будет на огромном фуд-корте.В программе мероприятия Аквабайк шоу, которое задействует акваторию Форта Константин. Также гостям покажут  выставку автодизайнера Ивана Землякова, стенды и инсталляции от автомобильных сообществ, клубов и партнёров фестиваля. В рамках фестиваля пройдёт вручение премии «ТОП-50» самым интересным и уникальным автомобилям в 8 номинациях. Кроме того, будет открыта зона BBQ, в которой все желающие смогут приготовить мясо на огне. • ДАТА  8 июня, 13:00• МЕСТО Форт Великий Князь Константин• АДРЕС г. Кронштадт, форт Константин• ВХОД 400 – 1 400 рублей (предпродажа), в день мероприятия 500 рублей Детям до 12 лет, инвалидам всех групп и ветеранам войны вход бесплатный. Подробности можно узнать на сайте Roadside Picnic Fest   
2019-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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