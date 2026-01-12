Китайские бренды теряют позиции: кто занял их место в дилерской сети

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

12 января 2026, 15:17

В Петербурге в 2025 году выросло число дилерских контрактов с автопроизводителями

В Петербурге в 2025 году выросло число дилерских контрактов с автопроизводителями

Китайские бренды теряют позиции: кто занял их место в дилерской сети

В Петербурге в 2025 году выросло число дилерских контрактов с автопроизводителями

В Петербурге дилерские контракты с автокомпаниями увеличились. Китайские бренды уступили часть рынка. Новые игроки активно расширяют присутствие. Кто стал лидером, а кто ушел в тень - подробности в материале.

В Петербурге дилерские контракты с автокомпаниями увеличились. Китайские бренды уступили часть рынка. Новые игроки активно расширяют присутствие. Кто стал лидером, а кто ушел в тень - подробности в материале.

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксирован рост числа дилерских соглашений с автопроизводителями. Как сообщает AutoRun SPb, на конец года в городе действовало 345 контрактов, что на 5% превышает показатель предыдущего года. Это свидетельствует о продолжающемся интересе автокомпаний к северной столице, несмотря на заметные изменения в структуре рынка.

Лидирующие позиции по количеству дилерских соглашений заняли Geely и его суббренд Knewstar - у каждого по 18 действующих контрактов. За ними следуют Chery, Tenet и Changan, заключившие по 14 соглашений. LADA, XCITE, Belgee, Omoda и Jaecoo также не отстают, имея по 12 контрактов с дилерами Петербурга.

Однако, несмотря на общий рост числа соглашений, китайские бренды впервые за несколько лет сократили свое присутствие. По данным AutoRun SPb, на конец 2025 года в городе действовало 244 дилерских контракта с китайскими марками - это на 3% меньше, чем годом ранее. Доля китайских брендов в общем объеме дилерских соглашений снизилась с 76% до 71%.

Причины такого сдвига кроются не только в изменении спроса, но и в появлении новых игроков. Российская марка Tenet, например, сразу вышла на рынок с 14 дилерскими контрактами, что заметно повлияло на распределение долей. Кроме того, часть китайских брендов с низкими продажами сократила свое присутствие, уступив место более активным и востребованным компаниям.

Интересно, что на фоне этих изменений Петербург остается одним из самых привлекательных городов для автодилеров. Здесь продолжают открываться новые салоны, а конкуренция между брендами только усиливается. Впрочем, эксперты отмечают, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от экономической ситуации и предпочтений покупателей.

Если Вы не знали, Geely - один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке с 2013 года. Компания известна своими инвестициями в новые технологии и приобретением зарубежных брендов, включая Volvo и Lotus. В последние годы Geely стабильно входит в тройку лидеров по продажам среди иностранных марок в России, а ее суббренд Knewstar ориентирован на молодежную аудиторию и электромобили.

Упомянутые марки: Geely, Knewstar, Chery, Changan, Xcite, TENET, Belgee, OMODA, Jaecoo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Ньюстар, Чери, Чинган, Иксайт, Тенет, Белджи, Омода, Джейку

Похожие материалы Джили, Ньюстар, Чери, Чинган, Иксайт, Тенет, Белджи, Омода, Джейку

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Благовещенск Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться