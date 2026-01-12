Китайские бренды теряют позиции: кто занял их место в дилерской сети

В Петербурге в 2025 году выросло число дилерских контрактов с автопроизводителями

В Петербурге дилерские контракты с автокомпаниями увеличились. Китайские бренды уступили часть рынка. Новые игроки активно расширяют присутствие. Кто стал лидером, а кто ушел в тень - подробности в материале.

В Петербурге дилерские контракты с автокомпаниями увеличились. Китайские бренды уступили часть рынка. Новые игроки активно расширяют присутствие. Кто стал лидером, а кто ушел в тень - подробности в материале.

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксирован рост числа дилерских соглашений с автопроизводителями. Как сообщает AutoRun SPb, на конец года в городе действовало 345 контрактов, что на 5% превышает показатель предыдущего года. Это свидетельствует о продолжающемся интересе автокомпаний к северной столице, несмотря на заметные изменения в структуре рынка.

Лидирующие позиции по количеству дилерских соглашений заняли Geely и его суббренд Knewstar - у каждого по 18 действующих контрактов. За ними следуют Chery, Tenet и Changan, заключившие по 14 соглашений. LADA, XCITE, Belgee, Omoda и Jaecoo также не отстают, имея по 12 контрактов с дилерами Петербурга.

Однако, несмотря на общий рост числа соглашений, китайские бренды впервые за несколько лет сократили свое присутствие. По данным AutoRun SPb, на конец 2025 года в городе действовало 244 дилерских контракта с китайскими марками - это на 3% меньше, чем годом ранее. Доля китайских брендов в общем объеме дилерских соглашений снизилась с 76% до 71%.

Причины такого сдвига кроются не только в изменении спроса, но и в появлении новых игроков. Российская марка Tenet, например, сразу вышла на рынок с 14 дилерскими контрактами, что заметно повлияло на распределение долей. Кроме того, часть китайских брендов с низкими продажами сократила свое присутствие, уступив место более активным и востребованным компаниям.

Интересно, что на фоне этих изменений Петербург остается одним из самых привлекательных городов для автодилеров. Здесь продолжают открываться новые салоны, а конкуренция между брендами только усиливается. Впрочем, эксперты отмечают, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от экономической ситуации и предпочтений покупателей.

Если Вы не знали, Geely - один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке с 2013 года. Компания известна своими инвестициями в новые технологии и приобретением зарубежных брендов, включая Volvo и Lotus. В последние годы Geely стабильно входит в тройку лидеров по продажам среди иностранных марок в России, а ее суббренд Knewstar ориентирован на молодежную аудиторию и электромобили.