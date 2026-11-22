22 ноября 2026, 16:14
Почему в ближайшие три дня риск аварий в Петербурге резко вырастет
Почему в ближайшие три дня риск аварий в Петербурге резко вырастет
В Петербурге МЧС предупредило о мокром снеге в понедельник. На дорогах ожидаются скользкие участки и гололедица. ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует снег также во вторник. Температура воздуха сохранится около нуля днем и ночью.
В ближайшие три дня Северная столица окажется в зоне неустойчивой погоды: температура воздуха будет держаться около 0 градусов и днём, и ночью. Это тот самый коварный диапазон, когда любая влага на дороге моментально превращается в ледяную корку, а привычные маршруты становятся испытанием даже для опытных водителей.
Уже в понедельник, 23 ноября 2026 года, город накроют осадки, ожидается снег и мокрый снег, пишет Мойка78. По данным Северо‑Западного УГМС, небо будет затянуто облаками, подует северный ветер скоростью около 3 м/с, а температура составит от 0 до +2 градусов. Вероятность осадков достигает 91 %.
Пресс‑служба ГУ МЧС России по Петербургу отдельно предупреждает: на дорогах будет скользко, высока вероятность образования гололедицы и наледи. Опасность кроется не только в явном снеге: тонкая невидимая плёнка льда может появиться на асфальте после дождя или из‑за перепадов температур. И именно она становится причиной внезапных заносов.
Синоптик Александр Колесов из ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» отмечает, что с началом новой недели Петербург фактически переходит к зимней погоде. Снег ожидается и во вторник, а значит, водителям стоит готовиться к продолжительному периоду сложных дорожных условий.
Что важно знать автомобилистам
- Снизьте скорость. Даже на знакомых участках трассы тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в разы. Держите скорость ниже привычной — особенно вблизи перекрёстков, остановок и пешеходных переходов.
- Соблюдайте увеличенную дистанцию. Безопасный интервал до впереди идущего автомобиля должен быть минимум в 2–3 раза больше обычного. Это даст время среагировать, если машина впереди резко затормозит или уйдёт в занос.
- Избегайте резких манёвров. Резкое ускорение, торможение или поворот руля на скользком покрытии легко провоцируют потерю сцепления с дорогой. Все действия должны быть плавными и предсказуемыми.
- Будьте особенно внимательны на мостах и эстакадах. Эти участки промерзают быстрее остального полотна и чаще покрываются льдом.
- Проверьте шины и световые приборы. Убедитесь, что протектор шин обеспечивает достаточное сцепление, а фары и стоп‑сигналы работают исправно, в условиях снегопада и сумерек видимость сильно падает.
- Держите в машине базовый зимний набор. Запас тёплой одежды, скребок, щётка, трос и, по возможности, небольшой запас песка или антискользящего материала могут оказаться незаменимыми.
Пешеходам тоже стоит быть начеку: тротуары и переходы могут стать скользкими, а в снегопад снижается видимость. Переходите дорогу только в установленных местах и убедитесь, что водители вас видят.
Такой прогноз - не повод отказываться от поездок, но отличный повод подойти к ним максимально ответственно. Зимняя погода в Петербурге приходит не сразу, а постепенно, и именно в эти переходные дни риск ДТП особенно высок.
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