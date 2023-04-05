В Петербурге в зоне платной парковки выявили более 6 тысяч хитрых водителей

На протяжении последних двух месяцев автоинспекторам СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» помогают инспекторы пешие. С 1 февраля они приступили к патрулированию улиц Адмиралтейского и Центрального районов, входящих в зону платной парковки. Каждый день с 8 утра до 8 вечера пешие инспекторы выявляют нарушителей. За этот период в общей сложности было зафиксировано более 10 тысяч нарушений, из них свыше 6 тысяч – в марте.

Инспекторы вручную очистили 2 547 государственных регистрационных знаков, еще 3 794 транспортных средства стояли в зоне платной парковки вовсе без номеров. Информацию по всем ним направили в ГИБДД, пишет портал Петербург2, а с 875 водителями провели разъяснительную беседу. Кроме того, было выявлено 222 автомобиля, которые стояли на местах для инвалидов, но при этом не имели соответствующих разрешений.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах