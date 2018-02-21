21 февраля 2018, 18:20

В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход

В Петербурге в подземный переход у станции метро «Московская» сегодня около полудня въехал SsangYong Actyon. К счастью, никто не пострадал. Водитель объяснил свой маневр желанием испытать внедорожные качества машины.
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За рулем кроссовера находился 62-летний мужчина, уроженец Ярославской области. Он рассказал приехавшим по вызову сотрудникам полиции, что специально спустился в подземный переход, чтобы проверить возможности корейского внедорожника. При этом он предварительно дождался, пока лестница будет свободна от пешеходов. К сожалению, выехать из-под земли самостоятельно автомобиль не смог и просто стоял у лестницы в ожидании помощи. Водитель вел себя миролюбиво. Пострадавших нет. Прохожие с удовольствием снимали видео и рассылали по соц.сетям. 

Полицейские на время перекрыли выход на Авиационную улицу и вызвали сотрудников МЧС, чтобы извлечь иномарку на поверхность. К 14 часам автомобиль с опечатанным капотом вытащили из перехода с помощью лебедки на проезжую часть и увезли на эвакуаторе. Также на место были вызвана бригада медиков, чтобы проверить адекватность водителя. По некоторым данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. 
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Комплектации и технические характеристики

SsangYong Actyon Red Line 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин149
Объем двигателя1998
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.3
Смешанный цикл7.5
ТопливоДТ
Все характеристики
АвтоПитер Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Актион
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ну а что, мне пока нравится на этой малышке кататься. Довольно презентабельный вид имеет и хорошие ходовые показатели. Даже несмотря на то, что это кроссовер, кушает он довольно умеренно. До рестайлинга был у него нелепый вид, конечно, особенно у передка, но потом это дело исправили, вот после этого ...
Артем
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Денис
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В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход
{{material_106097}}За рулем кроссовера находился 62-летний мужчина, уроженец Ярославской области. Он рассказал приехавшим по вызову сотрудникам полиции, что специально спустился в подземный переход, чтобы проверить возможности корейского внедорожника. При этом он предварительно дождался, пока лестница будет свободна от пешеходов. К сожалению, выехать из-под земли самостоятельно автомобиль не смог и просто стоял у лестницы в ожидании помощи. Водитель вел себя миролюбиво. Пострадавших нет. Прохожие с удовольствием снимали видео и рассылали по соц.сетям. Полицейские на время перекрыли выход на Авиационную улицу и вызвали сотрудников МЧС, чтобы извлечь иномарку на поверхность. К 14 часам автомобиль с опечатанным капотом вытащили из перехода с помощью лебедки на проезжую часть и увезли на эвакуаторе. Также на место были вызвана бригада медиков, чтобы проверить адекватность водителя. По некоторым данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. 
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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