В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход
В Петербурге в подземный переход у станции метро «Московская» сегодня около полудня въехал SsangYong Actyon. К счастью, никто не пострадал. Водитель объяснил свой маневр желанием испытать внедорожные качества машины.
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Полицейские на время перекрыли выход на Авиационную улицу и вызвали сотрудников МЧС, чтобы извлечь иномарку на поверхность. К 14 часам автомобиль с опечатанным капотом вытащили из перехода с помощью лебедки на проезжую часть и увезли на эвакуаторе. Также на место были вызвана бригада медиков, чтобы проверить адекватность водителя. По некоторым данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Комплектации и технические характеристики
|SsangYong Actyon Red Line 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|149
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.6
|Загородный цикл
|6.3
|Смешанный цикл
|7.5
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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