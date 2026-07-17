700 тысяч за моральный ущерб: как отец подростка заставил самокатчика заплатить по счетам

17 июля 2026, 10:59
В Петербурге водитель электросамоката выплатит 700 тысяч за наезд на подростка
В Петербурге водитель электросамоката выплатит 700 тысяч за наезд на подростка
В Петербурге завершилось громкое разбирательство. Семья подростка добилась компенсации. Виновник аварии понес административное наказание. Решение суда стало прецедентом для подобных случаев.
В Петроградском районе Санкт-Петербурга завершилось разбирательство по делу о наезде на 15-летнего подростка, который произошел весной 2025 года на Новоладожской улице. Тогда водитель арендованного электросамоката, двигаясь по тротуару, сбил юношу и поспешил скрыться с места происшествия. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Петроградского района Петербурга, в результате столкновения подросток получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
После инцидента отец пострадавшего обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь виновного к ответственности. Надзорное ведомство оперативно отреагировало: были собраны доказательства, подтверждающие вину водителя электросамоката. Как сообщает Piter.tv, нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ за оставление места ДТП и причинение вреда здоровью.
Однако на этом история не закончилась. Прокурор подал в суд иск о взыскании с виновника компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования в полном объеме. Теперь семья подростка получит значительную сумму, которая должна частично компенсировать пережитый стресс и последствия травмы.
Этот случай стал одним из немногих примеров, когда пострадавшие в ДТП с участием электросамокатов добиваются не только административного наказания для нарушителя, но и реальной выплаты морального вреда. Эксперты отмечают, что подобные решения могут повлиять на дальнейшую практику рассмотрения подобных дел и повысить ответственность пользователей средств индивидуальной мобильности.
В последние годы количество происшествий с электросамокатами в крупных городах России заметно выросло. Власти и общественность все чаще обсуждают необходимость ужесточения правил для арендаторов и владельцев таких транспортных средств. Решение суда по делу на Новоладожской улице может стать важным сигналом для всех участников дорожного движения.
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