Ночная авария на улице Коммуны — как задерживали нарушителя после столкновения

3 февраля 2026, 18:13
В Петербурге водитель Kia в алкогольном опьянении протаранил столб и пытался сбежать
В Петербурге водитель Kia в алкогольном опьянении протаранил столб и пытался сбежать
В Красногвардейском районе произошел инцидент с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия - в нашем материале.
В ночь на 2 февраля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария, которая привлекла внимание не только очевидцев, но и сотрудников правоохранительных органов. На улице Коммуны легковой автомобиль марки Kia внезапно выехал с проезжей части и врезался в фонарный столб. По информации Piter.tv, за рулем находился мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сразу после столкновения водитель попытался скрыться с места происшествия. Однако его действия не остались незамеченными: прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии быстро сориентировались в ситуации и задержали нарушителя. Им оказался 39-летний житель города, который, несмотря на серьезность аварии, не получил травм.
Место происшествия было оперативно оцеплено, чтобы избежать дополнительных инцидентов и обеспечить безопасность других участников дорожного движения. Автомобиль получил значительные повреждения, а столб, в который пришелся удар, был частично деформирован. Очевидцы отмечали, что последствия могли быть куда серьезнее, если бы на тротуаре в этот момент находились пешеходы.
После задержания мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении водителя, скорее всего, будет возбуждено административное дело за управление транспортным средством в нетрезвом виде и попытку скрыться с места аварии. Такие случаи, к сожалению, не редкость на городских дорогах, особенно в ночное время.
Инцидент вновь поднимает вопрос о необходимости ужесточения контроля за водителями, находящимися в состоянии опьянения. По мнению экспертов, только неотвратимость наказания и регулярные рейды способны снизить количество подобных происшествий. В данном случае, благодаря оперативным действиям Росгвардии, удалось избежать трагических последствий.
Сейчас все обстоятельства аварии выясняются, а автомобиль отправлен на штрафстоянку. Водителю предстоит ответить за свои действия перед законом. Как отмечают специалисты, подобные происшествия служат напоминанием о том, насколько опасно садиться за руль после употребления алкоголя.
Похожие материалы Киа
17.09.2025, 20:14
Трое пешеходов пострадали в аварии на Пейзажной улице Петербурга
В Петербурге утром произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Пострадали женщина и двое детей. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Подробности выясняются.Читать далее
09.06.2025, 14:40
Как водитель, уже имевший судимость, избежал тюрьмы за смерть трех человек
В Опочецком районном суде Псковской области вынесли приговор жителю Великих Лук, ставшему виновником страшного ДТП на федеральной трассе Санкт-Петербург–Псков–Пустошка. С учетом смягчающих обстоятельств наказанием за смерть целой семьи станут два года принудительных работ.Читать далее
14.02.2025, 07:19
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Вечером в четверг, 13 февраля, на автодороге Тимашевск – Кореновск в Краснодарском крае произошло серьезное ДТП с участием трех легковых автомобилей: двух ВАЗ-2114 и одной Kia K5. На месте погибли два водителя и два пассажира.Читать далее
21.10.2024, 21:59
Смертельное ДТП в Псковской области мог устроить священнослужитель: что известно?
Неделю назад, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Псковской области произошла серьезная авария, которая унесла жизни супругов и их 2-летнего ребенка. Имя виновника полиция хранит в тайне, но местные жители говорят, что за рулем сидел клирик Великолукской епархии, возвращавшийся с праздничной службы. В 2019-м он сел пьяным за руль и устроил лобовую аварию.Читать далее
16.07.2024, 11:46
Видеорегистратор снял момент тройного ДТП на Васильевском острове
Вечером в понедельник, 15 июля, на перекрестке Малого проспекта Васильевского острова и 16-17 линий произошло ДТП с участием трех автомобилей. «Паровозик» сцепил невнимательный водитель синего фургона.Читать далее
24.07.2023, 10:44
В центре Петербурга полицейские гонялись за черным Kia: за рулем оказался пьяный иностранец
Сотрудники петербургской Госавтоинспекции устроили погоню за лихачом на черном седане Kia K5. Позже он надышал в алкотестер в 6 раз больше предельно допустимой нормы.Читать далее
15.03.2023, 06:01
Kia отзовет десятки тысяч небезопасных седанов Kia K5
Kia объявила о начале масштабной отзывной кампании, затрагивающей порядка 190 тысяч седанов Kia K5, сошедших с конвейера с 2020 по 2022 год. В них могут быть неверно установлены боковые шторки безопасности.Читать далее
03.02.2026, 18:34
Что делать, если авария перекрыла дорогу, а слева сплошная: как избежать штрафа
Водители часто сталкиваются с неожиданными заторами. Не все знают, как действовать в таких случаях. Ошибки могут привести к штрафу. В материале - разбор сложных ситуаций на дороге.Читать далее
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
03.02.2026, 16:49
Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников
В 2026 году мошенники изобретают все более изощренные способы обмана водителей. Поддельные штрафы, фальшивые юристы на месте ДТП и опасные приложения - что грозит владельцам авто и как не стать жертвой аферы, объяснил эксперт.Читать далее
03.02.2026, 11:41
Водителя лишили прав из-за диагноза: как медкомиссия влияет на судьбу автомобилиста
Вышло решение суда: автомобилиста из Вологодской области лишили прав после того, как врачи выявили у него алкогольную зависимость. Мало кто знает, что подобный диагноз теперь может стать основанием для административного иска и серьезных последствий. Какие риски ждут водителей и что делать, если попали в подобную ситуацию — разбираемся в деталях.Читать далее
