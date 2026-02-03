Ночная авария на улице Коммуны — как задерживали нарушителя после столкновения

В Петербурге водитель Kia в алкогольном опьянении протаранил столб и пытался сбежать

В Красногвардейском районе произошел инцидент с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия - в нашем материале.

В Красногвардейском районе произошел инцидент с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия - в нашем материале.

В ночь на 2 февраля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария, которая привлекла внимание не только очевидцев, но и сотрудников правоохранительных органов. На улице Коммуны легковой автомобиль марки Kia внезапно выехал с проезжей части и врезался в фонарный столб. По информации Piter.tv, за рулем находился мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сразу после столкновения водитель попытался скрыться с места происшествия. Однако его действия не остались незамеченными: прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии быстро сориентировались в ситуации и задержали нарушителя. Им оказался 39-летний житель города, который, несмотря на серьезность аварии, не получил травм.

Место происшествия было оперативно оцеплено, чтобы избежать дополнительных инцидентов и обеспечить безопасность других участников дорожного движения. Автомобиль получил значительные повреждения, а столб, в который пришелся удар, был частично деформирован. Очевидцы отмечали, что последствия могли быть куда серьезнее, если бы на тротуаре в этот момент находились пешеходы.

После задержания мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении водителя, скорее всего, будет возбуждено административное дело за управление транспортным средством в нетрезвом виде и попытку скрыться с места аварии. Такие случаи, к сожалению, не редкость на городских дорогах, особенно в ночное время.

Инцидент вновь поднимает вопрос о необходимости ужесточения контроля за водителями, находящимися в состоянии опьянения. По мнению экспертов, только неотвратимость наказания и регулярные рейды способны снизить количество подобных происшествий. В данном случае, благодаря оперативным действиям Росгвардии, удалось избежать трагических последствий.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются, а автомобиль отправлен на штрафстоянку. Водителю предстоит ответить за свои действия перед законом. Как отмечают специалисты, подобные происшествия служат напоминанием о том, насколько опасно садиться за руль после употребления алкоголя.