LADA Iskra уже на вторичке: почему в Петербурге продали первые авто с пробегом

6 июля 2026, 15:55
В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка
В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка
В Санкт-Петербурге зафиксированы первые продажи подержанных LADA Iskra, что может стать началом нового тренда на рынке. Сейчас на классифайдах города уже доступны еще два таких седана. Как это повлияет на стоимость и спрос, а также почему этот факт вызывает интерес у специалистов - разбираемся в материале. Мало кто знает, что доля новых Iskra среди всех LADA в Петербурге уже достигла 10%.
В Санкт-Петербурге за первые пять месяцев текущего года были реализованы два автомобиля LADA Iskra с пробегом, сообщает AutoRun SPb. Это первые подобные сделки на вторичном рынке города, что может свидетельствовать о начале формирования спроса на эту модель среди покупателей, предпочитающих подержанные машины.
На данный момент на популярных онлайн-площадках Петербурга выставлены еще два седана LADA Iskra с пробегом. Эксперты отмечают, что появление этих предложений может быть связано с быстрым обновлением автопарка у первых владельцев или желанием протестировать новую модель без значительных финансовых вложений. В любом случае, подобная динамика говорит о том, что интерес к Iskra не ограничивается только рынком новых автомобилей.
По данным «Автостат-Инфо», за январь-май 2026 года в Петербурге было зарегистрировано 300 новых LADA Iskra. Это составляет 10% от всех новых автомобилей LADA, поставленных на учет в городе за этот период. Такая доля выглядит весьма значимой для модели, которая только недавно появилась на рынке. Специалисты считают, что подобный результат может быть обусловлен сочетанием доступной цены, свежего дизайна и адаптации к российским условиям эксплуатации.
Стоит отметить, что вторичный рынок автомобилей в России в последние годы переживает заметные изменения. На фоне роста цен на новые машины и ограниченного предложения, многие покупатели обращают внимание на подержанные варианты, особенно если речь идет о свежих моделях с небольшим пробегом. В этом контексте появление LADA Iskra на вторичном рынке Петербурга может стать индикатором новых тенденций в предпочтениях автолюбителей.
Интересно, что похожие процессы наблюдаются и с другими новинками: например, недавно на рынке появился кроссовер Jeland C5, который также вызвал оживленное обсуждение среди экспертов и покупателей. Подробнее о том, как новые модели влияют на локализацию производства и рынок, можно узнать в материале о запуске Jeland C5 в России.
Если Вы не знали, LADA Iskra - это одна из последних разработок АВТОВАЗ, ориентированная на массового потребителя. Модель отличается современным дизайном, улучшенной эргономикой и расширенным набором опций по сравнению с предыдущими поколениями. Производство Iskra стартовало в 2025 году, и уже к середине 2026-го она заняла заметную долю среди новых автомобилей LADA в крупных городах России. По мнению специалистов, успех модели во многом объясняется сочетанием цены и технических характеристик, а также поддержкой со стороны официальных дилеров.
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