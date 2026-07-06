LADA Iskra уже на вторичке: почему в Петербурге продали первые авто с пробегом

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

6 июля 2026, 15:55

В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка

В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка

LADA Iskra уже на вторичке: почему в Петербурге продали первые авто с пробегом

В Петербурге впервые в продаже появились подержанные LADA Iskra: статистика и детали рынка

В Санкт-Петербурге зафиксированы первые продажи подержанных LADA Iskra, что может стать началом нового тренда на рынке. Сейчас на классифайдах города уже доступны еще два таких седана. Как это повлияет на стоимость и спрос, а также почему этот факт вызывает интерес у специалистов - разбираемся в материале. Мало кто знает, что доля новых Iskra среди всех LADA в Петербурге уже достигла 10%.

В Санкт-Петербурге зафиксированы первые продажи подержанных LADA Iskra, что может стать началом нового тренда на рынке. Сейчас на классифайдах города уже доступны еще два таких седана. Как это повлияет на стоимость и спрос, а также почему этот факт вызывает интерес у специалистов - разбираемся в материале. Мало кто знает, что доля новых Iskra среди всех LADA в Петербурге уже достигла 10%.

В Санкт-Петербурге за первые пять месяцев текущего года были реализованы два автомобиля LADA Iskra с пробегом, сообщает AutoRun SPb. Это первые подобные сделки на вторичном рынке города, что может свидетельствовать о начале формирования спроса на эту модель среди покупателей, предпочитающих подержанные машины.

На данный момент на популярных онлайн-площадках Петербурга выставлены еще два седана LADA Iskra с пробегом. Эксперты отмечают, что появление этих предложений может быть связано с быстрым обновлением автопарка у первых владельцев или желанием протестировать новую модель без значительных финансовых вложений. В любом случае, подобная динамика говорит о том, что интерес к Iskra не ограничивается только рынком новых автомобилей.

По данным «Автостат-Инфо», за январь-май 2026 года в Петербурге было зарегистрировано 300 новых LADA Iskra. Это составляет 10% от всех новых автомобилей LADA, поставленных на учет в городе за этот период. Такая доля выглядит весьма значимой для модели, которая только недавно появилась на рынке. Специалисты считают, что подобный результат может быть обусловлен сочетанием доступной цены, свежего дизайна и адаптации к российским условиям эксплуатации.

Стоит отметить, что вторичный рынок автомобилей в России в последние годы переживает заметные изменения. На фоне роста цен на новые машины и ограниченного предложения, многие покупатели обращают внимание на подержанные варианты, особенно если речь идет о свежих моделях с небольшим пробегом. В этом контексте появление LADA Iskra на вторичном рынке Петербурга может стать индикатором новых тенденций в предпочтениях автолюбителей.

Интересно, что похожие процессы наблюдаются и с другими новинками: например, недавно на рынке появился кроссовер Jeland C5, который также вызвал оживленное обсуждение среди экспертов и покупателей. Подробнее о том, как новые модели влияют на локализацию производства и рынок, можно узнать в материале о запуске Jeland C5 в России.

Если Вы не знали, LADA Iskra - это одна из последних разработок АВТОВАЗ, ориентированная на массового потребителя. Модель отличается современным дизайном, улучшенной эргономикой и расширенным набором опций по сравнению с предыдущими поколениями. Производство Iskra стартовало в 2025 году, и уже к середине 2026-го она заняла заметную долю среди новых автомобилей LADA в крупных городах России. По мнению специалистов, успех модели во многом объясняется сочетанием цены и технических характеристик, а также поддержкой со стороны официальных дилеров.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Абакан Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться