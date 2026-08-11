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Автор: Элина Градова

11 августа 2026, 18:52

В Петербурге временно ограничат движение на ключевых магистралях города

В Петербурге временно ограничат движение на ключевых магистралях города

Грядущие перекрытия изменят привычные маршруты автомобилистов - будьте внимательны

В Петербурге временно ограничат движение на ключевых магистралях города

В августе в Петербурге ожидаются масштабные ограничения движения. Водителям стоит заранее планировать поездки. Некоторые улицы и проспекты будут недоступны. Следите за изменениями на дорогах.

В августе в Петербурге ожидаются масштабные ограничения движения. Водителям стоит заранее планировать поездки. Некоторые улицы и проспекты будут недоступны. Следите за изменениями на дорогах.

В середине августа жителей и гостей Петербурга ожидают серьезные изменения в организации дорожного движения. Власти города объявили о временных перекрытиях сразу нескольких важных транспортных артерий, что может существенно повлиять на привычные маршруты автомобилистов.

Как сообщает Мойка78 , 13 августа с раннего утра до поздней ночи движение по Троицкому мосту и Каменноостровскому проспекту будет полностью закрыто в направлении от Кронверкской набережной. Это связано с проведением городских мероприятий «Сводим мосты», из-за которых автомобилисты не смогут воспользоваться этими маршрутами почти сутки.

Следующий этап перекрытий запланирован на 16 августа. В этот день с шести утра до половины десятого утра перекроют участок Кузьминского шоссе между Академическим проспектом и Волхонским шоссе, а также Дорогу на Александровку, Парковую, Садовую и Дворцовую улицы. В тот же день до половины одиннадцатого утра движение будет недоступно на Петербургском шоссе от Кокколевской улицы до Октябрьского бульвара, на Сарицкой улице, Усть-Славянском шоссе, а также на ряде других участков, включая Дворовую улицу, Октябрьский бульвар и Витебский проспект.

Кроме того, с полуночи до половины одиннадцатого утра 16 августа действует запрет на остановку транспорта на нескольких знаковых улицах. В этом списке оказались Сарицкая улица, Усть-Славянское шоссе, Петербургское шоссе на участке от Октябрьского до Детскосельского бульвара, сам Детскосельский бульвар, Железнодорожная улица, Оранжерейная улица, Октябрьский бульвар, Дворцовая улица, Софийский бульвар, перекресток Парковой улицы с Красносельским шоссе, а также так называемый «карман» Петербургского шоссе и участок возле мемориала «Ополченцы».

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и скорректировать свои маршруты, чтобы избежать заторов и опозданий. Организаторы мероприятий и городские службы просят соблюдать временные ограничения и обращать внимание на дорожные знаки и указатели. Такие меры, с точки зрения официальных властей, необходимы для обеспечения безопасности и успешного проведения запланированных мероприятий. В предстоящие дни автомобилистам стоит быть особенно внимательными и следить за обновлениями информации о движении.

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