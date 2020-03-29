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29 марта 2020, 18:50

В Петербурге вырос спрос на кроссоверы

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Автомобили сегмента SUV планомерно теснят седаны и хэтчбеки. За первые два месяца 2020 года доля вседорожников в продажах новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге достигла 56%.
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По данным аналитического агентства «Автостат» в январе-феврале 2020 года петербургские дилеры реализовали почти 7 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля сегмента SUV уверенно превышает 50%, увеличившись до 56%.

Лидерство среди конкретных моделей сохраняет Hyundai Creta. За первые два месяца на корейском кроссовере остановили свой выбор 624 петербуржца. Второе место далось немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan. Его результат – 434 автомобиля. Третью строчку занимает японский Mitsubishi Outlander – 385 проданных автомобилей.

На четвертой позиции по итогам января-февраля в рейтинге самых востребованных в Петербурге вседорожников оказался чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Дилеры реализовали 303 экземпляра модели. Замыкает ТОП-5 еще один японский вседорожник - Toyota RAV4, который разошелся тиражом 287 экземпляров.


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В Петербурге вырос спрос на кроссоверы
{{material_129490}}По данным аналитического агентства «Автостат» в январе-феврале 2020 года петербургские дилеры реализовали почти 7 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля сегмента SUV уверенно превышает 50%, увеличившись до 56%.Лидерство среди конкретных моделей сохраняет Hyundai Creta. За первые два месяца на корейском кроссовере остановили свой выбор 624 петербуржца. Второе место далось немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan. Его результат – 434 автомобиля. Третью строчку занимает японский Mitsubishi Outlander – 385 проданных автомобилей.На четвертой позиции по итогам января-февраля в рейтинге самых востребованных в Петербурге вседорожников оказался чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Дилеры реализовали 303 экземпляра модели. Замыкает ТОП-5 еще один японский вседорожник - Toyota RAV4, который разошелся тиражом 287 экземпляров.
2020-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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