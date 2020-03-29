29 марта 2020, 18:50
В Петербурге вырос спрос на кроссоверы
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Автомобили сегмента SUV планомерно теснят седаны и хэтчбеки. За первые два месяца 2020 года доля вседорожников в продажах новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге достигла 56%.
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Лидерство среди конкретных моделей сохраняет Hyundai Creta. За первые два месяца на корейском кроссовере остановили свой выбор 624 петербуржца. Второе место далось немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan. Его результат – 434 автомобиля. Третью строчку занимает японский Mitsubishi Outlander – 385 проданных автомобилей.
На четвертой позиции по итогам января-февраля в рейтинге самых востребованных в Петербурге вседорожников оказался чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Дилеры реализовали 303 экземпляра модели. Замыкает ТОП-5 еще один японский вседорожник - Toyota RAV4, который разошелся тиражом 287 экземпляров.
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Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
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