Проклятое место? Бывший дилерский центр Audi в Петербурге продают за бесценок

23 июля 2026, 10:51
В Петербурге выставили на продажу автосалон Audi и Hongqi с 20-летней историей
В Петербурге выставили на продажу автосалон Audi и Hongqi с 20-летней историей
В Санкт-Петербурге на Витебском проспекте продают здание, где раньше работал дилерский центр Audi и Hongqi. Объект с площадью почти 4,7 тысячи квадратных метров за два десятилетия сменил нескольких управляющих и пережил масштабную реконструкцию. Но сейчас его стоимость составляет 400 млн рублей. Почему это важно для рынка и какие последствия ждут сегмент премиальных авто - разбираемся в материале.
На рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга появилось необычное предложение: на продажу выставлен бывший дилерский центр Audi и Hongqi, расположенный на Витебском проспекте. Здание, открытое еще в начале 2000-х, за двадцать лет стало заметной точкой на автомобильной карте города. Его площадь составляет почти 4,7 тысячи квадратных метров, что позволяет использовать объект не только как автосалон, но и для других коммерческих целей.
За годы работы этим центром управляли разные автохолдинги - сначала «Олимп», затем международная компания Inchcape, а позже «Ключавто». В 2015 году здание прошло масштабную реконструкцию, чтобы соответствовать актуальным стандартам Audi того времени. Тогда в обновление вложили внушительную сумму, что подчеркивало статус объекта как одного из флагманских на рынке премиальных автомобилей.
Однако ситуация на рынке изменилась. После того как Audi официально прекратила продажи в России, центр попытались переформатировать под китайский премиальный бренд Hongqi. В 2023 году здесь открылся новый автосалон, но уже через год он был закрыт. Как пишет AutoRun SPb, в последние годы в здании также продавали автомобили, ввезенные по параллельному импорту, и машины с пробегом, что отражает общую тенденцию на рынке после ухода крупных западных брендов.
Сегодня объект выставлен на продажу за 400 млн рублей. Это может указывать на снижение интереса к крупным автосалонам прежнего формата и изменение структуры спроса на рынке. Эксперты отмечают, что подобные объекты становятся менее востребованными из-за сокращения официальных поставок и перехода покупателей к альтернативным каналам приобретения автомобилей.
Судя по имеющимся данным, продажа такого объекта может стать индикатором дальнейших изменений на рынке автодилеров. Снижение стоимости и смена формата работы автосалонов отражают новые реалии, в которых официальные представительства западных брендов уступают место альтернативным схемам продаж и новым игрокам из Азии. Для Петербурга это еще один пример того, как глобальные тренды влияют на локальный бизнес.
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