В Петербурге выявили закупку Mercedes-Benz Е200 для компании-монополиста
Так, компания планирует приобрести Mercedes-Benz Е200 4М Exclusive стоимостью 3,3 млн рублей. Соответствующие документы были размещены на сайте госзакупок. По данным из открытых источников, «Газэнергоинформ» является естественной монополией, основным видом ее деятельности является организация закупок, регулируемых законом РФ №223-ФЗ.
По мнению экспертов ОНФ, выявленная закупка может быть предназначена для энергетической компании. Общественники выяснили, что приобретаемый автомобиль обязательно должен иметь цвет редкого коллекционного минерала – «синий кавансит» и мощный бензиновый двигатель в 184 л.с. с объемом 2 литра. В размещенной заявке особое внимание уделено интерьеру автомобиля: салон должен быть обит кожей черного или кофейного цвета «бежевый макиато», центральная консоль и декоративные элементы должны быть сделаны из дерева под крупнопористый ясень, а мультифункциональное рулевое колесо – из кожи Nappa.
Что касается технического оснащения, заказчику необходим центральный дисплей 12,3 дюйма, автоматическая климатическая установка, системы навигации и контроля давления в шинах, подогрев передних сидений, пакет внутреннего освещения, крышка багажника с функцией комфортного закрывания, беспроводная зарядка для мобильных устройств, увеличенный топливный бак и пакет функций для интеграции со смартфоном.
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