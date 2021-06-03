В Петербурге взялись за кикшеринг: ГСУ проводит обыски
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Как пояснили в пресс-службе ГСУ СК РФ, обыски проводят «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка». В последнем случае, неизвестный сбил 2 июня 5-летнюю девочку на тротуаре. Виновник не остановился, а нахамил и уехал прочь. Ребёнок в тяжёлом состоянии находится в реанимации в больнице имени Раухфуса.
Еще один случай наезда на ребенка произошел 1 июня в Колпинском районе. Был сбит 4-летний мальчик, возбуждено уголовное дело. А 2 июня под колесами электросамоката оказался мальчик в Московском районе, ведется доследственная проверка.
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