Прошло исследование: сколько в 2025 году в Петербурге продали новых BMW российской сборки

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

2 февраля 2026, 11:06

Вышло исследование: продажи BMW, собранных в России, в Петербурге за прошлый год выросли вдвое, но их доля на рынке остается мизерной. Какие модели оказались востребованы, почему большинство новых BMW поступают из-за рубежа и что это значит для автолюбителей - разбираемся в деталях.

В 2025 году на автомобильном рынке Петербурга зафиксирован неожиданный всплеск продаж BMW российской сборки. По информации AutoRun SPb, за прошедший год в городе было реализовано 15 новых автомобилей BMW, произведенных на калининградском заводе. Речь идет о моделях X5, X6 и X7, которые периодически сходили с конвейера после 2022 года, несмотря на сложную ситуацию с производством и поставками комплектующих.

Этот результат выглядит особенно примечательно на фоне предыдущих двух лет: за 2023 и 2024 годы в Петербурге зарегистрировали всего 7 новых BMW, собранных в России. Таким образом, объем продаж отечественных BMW за прошлый год оказался вдвое выше, чем за весь предыдущий двухлетний период. Однако, если взглянуть на общую картину, становится ясно - доля российских BMW на рынке по-прежнему крайне мала.

Всего в 2025 году на учет в Петербурге поставили 1228 новых автомобилей BMW. Из них 95% были ввезены из Германии и Китая, а машины калининградской сборки составили лишь 1,2% от общего числа. Это наглядно демонстрирует, что несмотря на отдельные успехи, российское производство BMW остается на периферии рынка, а основная масса премиальных автомобилей по-прежнему поступает из-за рубежа.

Причины столь скромных показателей кроются в ряде факторов. После 2022 года производство BMW в России оказалось под угрозой из-за санкций, перебоев с поставками и ухода западных партнеров. Завод в Калининградской области периодически возобновлял выпуск отдельных моделей, но стабильного потока автомобилей на рынок так и не удалось наладить. В результате дилеры вынуждены были ориентироваться на импорт, а покупатели - выбирать между ограниченным ассортиментом российских машин и более широким выбором зарубежных версий.

Интересно, что спрос на BMW в Петербурге остается стабильно высоким, несмотря на все сложности. Премиальный сегмент традиционно привлекателен для местных автолюбителей, однако большинство предпочитает проверенные немецкие или китайские версии, которые поступают по параллельному импорту. Российские же автомобили, даже несмотря на рост продаж, пока не могут конкурировать с иностранными аналогами ни по объему, ни по разнообразию комплектаций.

Марка BMW давно ассоциируется с престижем и технологичностью. За последние десятилетия компания не раз становилась лидером по внедрению новых решений в области безопасности, электроники и дизайна. В России автомобили этого бренда часто выбирают для корпоративных парков, а также в качестве семейных и представительских машин. Несмотря на сложности последних лет, BMW продолжает оставаться одним из самых желанных и обсуждаемых брендов среди российских автолюбителей, а любые новости о локальном производстве вызывают живой интерес у широкой аудитории.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р), BMW X7 (от 7 490 000 Р), BMW X6 (от 4 550 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
