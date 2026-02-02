Прошло исследование: сколько в 2025 году в Петербурге продали новых BMW российской сборки

2 февраля 2026, 11:06
В Петербурге в 2025 году продажи новых BMW российской сборки выросли вдвое
Вышло исследование: продажи BMW, собранных в России, в Петербурге за прошлый год выросли вдвое, но их доля на рынке остается мизерной. Какие модели оказались востребованы, почему большинство новых BMW поступают из-за рубежа и что это значит для автолюбителей - разбираемся в деталях.
В 2025 году на автомобильном рынке Петербурга зафиксирован неожиданный всплеск продаж BMW российской сборки. По информации AutoRun SPb, за прошедший год в городе было реализовано 15 новых автомобилей BMW, произведенных на калининградском заводе. Речь идет о моделях X5, X6 и X7, которые периодически сходили с конвейера после 2022 года, несмотря на сложную ситуацию с производством и поставками комплектующих.
Этот результат выглядит особенно примечательно на фоне предыдущих двух лет: за 2023 и 2024 годы в Петербурге зарегистрировали всего 7 новых BMW, собранных в России. Таким образом, объем продаж отечественных BMW за прошлый год оказался вдвое выше, чем за весь предыдущий двухлетний период. Однако, если взглянуть на общую картину, становится ясно - доля российских BMW на рынке по-прежнему крайне мала.
Всего в 2025 году на учет в Петербурге поставили 1228 новых автомобилей BMW. Из них 95% были ввезены из Германии и Китая, а машины калининградской сборки составили лишь 1,2% от общего числа. Это наглядно демонстрирует, что несмотря на отдельные успехи, российское производство BMW остается на периферии рынка, а основная масса премиальных автомобилей по-прежнему поступает из-за рубежа.
Причины столь скромных показателей кроются в ряде факторов. После 2022 года производство BMW в России оказалось под угрозой из-за санкций, перебоев с поставками и ухода западных партнеров. Завод в Калининградской области периодически возобновлял выпуск отдельных моделей, но стабильного потока автомобилей на рынок так и не удалось наладить. В результате дилеры вынуждены были ориентироваться на импорт, а покупатели - выбирать между ограниченным ассортиментом российских машин и более широким выбором зарубежных версий.
Интересно, что спрос на BMW в Петербурге остается стабильно высоким, несмотря на все сложности. Премиальный сегмент традиционно привлекателен для местных автолюбителей, однако большинство предпочитает проверенные немецкие или китайские версии, которые поступают по параллельному импорту. Российские же автомобили, даже несмотря на рост продаж, пока не могут конкурировать с иностранными аналогами ни по объему, ни по разнообразию комплектаций.
Марка BMW давно ассоциируется с престижем и технологичностью. За последние десятилетия компания не раз становилась лидером по внедрению новых решений в области безопасности, электроники и дизайна. В России автомобили этого бренда часто выбирают для корпоративных парков, а также в качестве семейных и представительских машин. Несмотря на сложности последних лет, BMW продолжает оставаться одним из самых желанных и обсуждаемых брендов среди российских автолюбителей, а любые новости о локальном производстве вызывают живой интерес у широкой аудитории.
Похожие материалы БМВ
28.01.2026, 19:45
BMW X5 нового поколения: первые изображения и детали дизайна
BMW готовит к выпуску пятое поколение X5 с обновленным внешним видом, интерьером в стиле iX3 и широкой линейкой силовых установок - от бензина и дизеля до электромоторов и водородных технологий. Эксперты обсуждают, как эти перемены повлияют на рынок и предпочтения водителей.Читать далее
24.01.2026, 06:15
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.Читать далее
23.01.2026, 12:16
Калининградские дилеры BMW опровергли слухи о старте продаж новых X7 российского производства
В Калининграде обсуждают загадочные BMW X7. Дилеры не подтверждают появление новых машин. Официальных данных о поставках нет. Покупатели в замешательстве. Ситуация остается напряженной.Читать далее
19.01.2026, 17:53
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.Читать далее
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
05.01.2026, 06:09
Рендер нового BMW X7 2028: как изменится флагманский кроссовер
BMW готовит смену поколения для X7. В сети появились рендеры, основанные на шпионских снимках. Новый дизайн обещает быть заметно свежее. Детали экстерьера уже обсуждают фанаты марки. Ожидания от премьеры растут.Читать далее
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
21.12.2025, 14:36
Manhart превратил BMW X6 xDrive40i в почти M-версию с 473 л.с.
Manhart представил доработанный BMW X6 xDrive40i. Мощность выросла до 473 л.с., а крутящий момент - до 630 Нм. Внешность стала агрессивнее, а интерьер можно доработать под заказ. Цена пока не раскрыта, но проект уже вызывает интерес.Читать далее
17.12.2025, 18:36
BMW X6 в тюнинге LARTE: фиолетовый хищник с карбоновым обвесом удивляет публику
BMW X6 получил новый агрессивный облик благодаря LARTE. Фиолетовый цвет и карбоновые детали делают его заметным на дороге. Но вызывает ли такой дизайн восторг или недоумение? Узнайте, как изменился характер культового кроссовера и почему он может затмить конкурентов.Читать далее
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
