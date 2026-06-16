Лето в Северной столице началось с погодных сюрпризов

16 июня 2026, 14:14
В Петербурге за полмесяца выпало осадков вдвое больше обычного
В Петербурге за полмесяца выпало осадков вдвое больше обычного
Погода в Петербурге удивила жителей в июне. Температура и осадки не соответствуют ожиданиям. Синоптики фиксируют необычные показатели. Что происходит с климатом города - читайте далее.
В Санкт-Петербурге первая половина июня 2026 года отметилась аномальными погодными явлениями. Жители города столкнулись с непривычно частыми ливнями и грозами, которые существенно повлияли на климатические показатели региона. По информации Gazeta.SPb, за первые пятнадцать дней месяца уровень осадков достиг почти 36% от месячной нормы, что вдвое превышает обычные значения для этого периода.
Синоптики отмечают, что столь интенсивные осадки стали следствием череды мощных атмосферных фронтов, прошедших над городом. Особенно заметно это было после очередной грозы, когда показатели на центральной метеостанции резко выросли. Если на 15 июня фиксировалось лишь 17% от нормы, то уже на следующий день цифра увеличилась почти вдвое.
Температурный фон также оказался выше привычного. Среднее значение за первую половину месяца составило 18,2 градуса, что на 3,1 градуса превышает стандартные показатели для этого времени года. Однако абсолютный максимум, установленный еще в 1961 году, пока остается недосягаемым - тогда столбик термометра поднимался до 21,4 градуса.
Интересно, что несмотря на теплую погоду, массовый купальный сезон в Петербурге так и не стартовал. Причина кроется в недостаточном прогреве водоемов. За 15 дней солнце появлялось на небе 148 часов, но этого оказалось мало для комфортной температуры воды. Для сравнения, рекорд по солнечной активности был зафиксирован в 1992 году - тогда солнце светило 192,4 часа.
Эксперты подчеркивают, что подобные погодные аномалии наблюдались в XXI веке лишь дважды - в 2019 и 2021 годах. В эти годы июнь также отличался необычно высокими температурами. Однако нынешний сезон выделяется именно сочетанием обильных осадков и теплого воздуха, что создает уникальные условия для города.
Метеорологи советуют жителям Петербурга быть готовыми к дальнейшим погодным сюрпризам. По их прогнозам, нестабильность сохранится и во второй половине месяца. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять осторожность на дорогах, так как ливни могут привести к локальным подтоплениям и ухудшению видимости.
Таким образом, июнь 2026 года уже вошел в число самых необычных по погодным условиям для Северной столицы. Как долго продлится эта тенденция, покажет время, но специалисты продолжают внимательно следить за изменениями климата в регионе.
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