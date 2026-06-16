Лето в Северной столице началось с погодных сюрпризов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

16 июня 2026, 14:14

В Петербурге за полмесяца выпало осадков вдвое больше обычного

В Петербурге за полмесяца выпало осадков вдвое больше обычного

Лето в Северной столице началось с погодных сюрпризов

В Петербурге за полмесяца выпало осадков вдвое больше обычного

Погода в Петербурге удивила жителей в июне. Температура и осадки не соответствуют ожиданиям. Синоптики фиксируют необычные показатели. Что происходит с климатом города - читайте далее.

Погода в Петербурге удивила жителей в июне. Температура и осадки не соответствуют ожиданиям. Синоптики фиксируют необычные показатели. Что происходит с климатом города - читайте далее.

В Санкт-Петербурге первая половина июня 2026 года отметилась аномальными погодными явлениями. Жители города столкнулись с непривычно частыми ливнями и грозами, которые существенно повлияли на климатические показатели региона. По информации Gazeta.SPb, за первые пятнадцать дней месяца уровень осадков достиг почти 36% от месячной нормы, что вдвое превышает обычные значения для этого периода.

Синоптики отмечают, что столь интенсивные осадки стали следствием череды мощных атмосферных фронтов, прошедших над городом. Особенно заметно это было после очередной грозы, когда показатели на центральной метеостанции резко выросли. Если на 15 июня фиксировалось лишь 17% от нормы, то уже на следующий день цифра увеличилась почти вдвое.

Температурный фон также оказался выше привычного. Среднее значение за первую половину месяца составило 18,2 градуса, что на 3,1 градуса превышает стандартные показатели для этого времени года. Однако абсолютный максимум, установленный еще в 1961 году, пока остается недосягаемым - тогда столбик термометра поднимался до 21,4 градуса.

Интересно, что несмотря на теплую погоду, массовый купальный сезон в Петербурге так и не стартовал. Причина кроется в недостаточном прогреве водоемов. За 15 дней солнце появлялось на небе 148 часов, но этого оказалось мало для комфортной температуры воды. Для сравнения, рекорд по солнечной активности был зафиксирован в 1992 году - тогда солнце светило 192,4 часа.

Эксперты подчеркивают, что подобные погодные аномалии наблюдались в XXI веке лишь дважды - в 2019 и 2021 годах. В эти годы июнь также отличался необычно высокими температурами. Однако нынешний сезон выделяется именно сочетанием обильных осадков и теплого воздуха, что создает уникальные условия для города.

Метеорологи советуют жителям Петербурга быть готовыми к дальнейшим погодным сюрпризам. По их прогнозам, нестабильность сохранится и во второй половине месяца. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять осторожность на дорогах, так как ливни могут привести к локальным подтоплениям и ухудшению видимости.

Таким образом, июнь 2026 года уже вошел в число самых необычных по погодным условиям для Северной столицы. Как долго продлится эта тенденция, покажет время, но специалисты продолжают внимательно следить за изменениями климата в регионе.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Geely Galaxy Cruiser 700: раскрыты новые детали о флагманском внедорожнике
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Пермский край Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться