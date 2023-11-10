В Петербурге задержали несколько десятков автомобилей нелегального такси

Ранее мы писали Эксперт назвал простой способ снизить цены на такси После вступления в силу в сентябре 2023 года закона о такси, стоимость километра поездки в России достигла ... Читать далее

За первые 9 месяцев 2023 года межведомственная транспортная комиссия провела более 600 рейдов, проверила свыше 3 000 единиц пассажирского транспорта, вынесла около 800 постановлений о нарушении правил дорожного движения и арестовала более 330 машин, пишет Piter.TV . Кроме того, почти 60 автомобилей нелегальных перевозчиков, работавших на маршрутах городского наземного транспорта под видом такси, были направлены на спецстоянку.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу новый закон «О такси». Помимо более строгих требований к водителям, новые правила предусматривают унификацию внешнего вида автомобилей такси и предписывают размещать в салоне информацию о водителе и перевозчике.

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