Неожиданный инцидент на проспекте Славы — как развивались события

В Петербурге задержали женщину, скрывшуюся после наезда на водителя

В центре Петербурга произошел необычный дорожный инцидент. Женщина за рулем сбила мужчину и уехала. Пострадавший оказался в больнице. Подробности происшествия выясняют инспекторы.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга днем 29 декабря произошел инцидент, который привлек внимание как автомобилистов, так и пешеходов. На проспекте Славы 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем Exeed, совершила наезд на мужчину, который вышел из своей машины из-за технической неисправности.

По информации Piter.tv, пострадавший, 31-летний водитель, остановился на обочине, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент по проезжей части двигался кроссовер, за рулем которого находилась женщина. Она не заметила мужчину и сбила его, после чего поспешила покинуть место происшествия, не оказав помощи.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно приступили к поискам нарушительницы. женщину удалось задержать в кратчайшие сроки. Ее доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

В отношении водителя составили административные материалы по статьям, предусматривающим ответственность за оставление места аварии и причинение вреда здоровью. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым женщина решила скрыться после наезда.

Данный случай вновь поднимает вопрос о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать правила, особенно в сложных дорожных ситуациях. Следствие продолжает работу, чтобы установить все детали происшествия и дать правовую оценку действиям участницы ДТП.