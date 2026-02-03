Вышло исследование: почему январь стал самым неудачным месяцем для авторынка Петербурга за последние три года

3 февраля 2026, 10:42
В Петербурге зафиксировано резкое снижение продаж новых автомобилей в январе 2026 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в январе 2026 года заметно просели. По данным Минпромторга, объем реализации оказался минимальным за последние три года. Какие причины привели к такому результату и что это значит для рынка - разбираемся в материале.
Санкт-Петербург начал 2026 год с тревожной статистикой: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает AutoRun SPb со ссылкой на данные Минпромторга, за первый месяц года в городе было реализовано всего 4521 новый автомобиль. Это минимальный показатель за последние три года, что вызывает серьезные опасения у участников рынка.
Эксперты отмечают, что столь заметное падение связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, сохраняется нестабильность экономической ситуации, которая напрямую влияет на покупательскую способность населения. Во-вторых, продолжают сказываться последствия ухода ряда западных брендов и ограниченного ассортимента у официальных дилеров. Кроме того, на динамику продаж повлияли и сезонные колебания: традиционно январь считается не самым активным месяцем для автосалонов, однако столь резкого спада не ожидал никто.
По информации AutoRun SPb, дилеры отмечают снижение интереса к новым автомобилям даже среди корпоративных клиентов, которые ранее обеспечивали значительную долю продаж. Многие компании предпочли отложить обновление автопарка, ожидая стабилизации цен и появления новых предложений на рынке. В результате складывается ситуация, когда даже привлекательные скидки и акции не способны существенно оживить спрос.
Интересно, что на фоне общего падения некоторые бренды, представленные на российском рынке, смогли удержать свои позиции или даже показать небольшой рост. Однако в целом картина остается негативной: большинство автосалонов фиксируют сокращение потока посетителей и снижение числа заключенных сделок. По мнению аналитиков, если тенденция сохранится, дилерам придется пересматривать свои стратегии и искать новые способы привлечения клиентов.
Санкт-Петербург традиционно считается одним из крупнейших автомобильных рынков России. Здесь сосредоточено множество дилерских центров, а также работают представительства ведущих мировых автопроизводителей. Город занимает важное место в структуре продаж новых автомобилей, уступая по объемам лишь Москве. Именно поэтому динамика рынка в Петербурге часто рассматривается как индикатор общероссийских тенденций.
В последние годы российский авторынок переживает непростые времена. После ухода ряда иностранных брендов и введения ограничений на поставки комплектующих, дилеры столкнулись с дефицитом популярных моделей и ростом цен. Несмотря на попытки адаптироваться к новым условиям, многие автосалоны вынуждены сокращать штат и оптимизировать расходы. В таких условиях даже небольшое снижение спроса может привести к серьезным последствиям для всей отрасли.
