В Петербурге закончился сезон мостов

30.11.2023, 10:06

Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)

Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее