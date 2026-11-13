На улицах города появилась загадочная новая разметка: какие жесткие правила готовят для самокатчиков в Петербурге?

Бросить самокат где угодно больше не выйдет: что изменится для любителей кикшеринга в Петербурге до конца года?

На улицах города появились новые линии разметки. Они обозначат места для прокатных самокатов. Власти рассчитывают изменить привычки пользователей. Как будет работать схема, рассказываем дальше.

На улицах города появились новые линии разметки. Они обозначат места для прокатных самокатов. Власти рассчитывают изменить привычки пользователей. Как будет работать схема, рассказываем дальше.

После запрета оставлять арендные электросамокаты в центральных районах они стали скапливаться у границ ограниченной зоны. Особенно заметные скопления возникали на набережной Обводного канала.

Теперь для прокатного транспорта готовят отдельные места, где можно завершить поездку. Как сообщает Мойка78, до конца 2026 года в городе планируют создать 40 таких площадок. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга согласовал эту работу с операторами кикшеринга: уличная разметка должна совпадать с виртуальными точками завершения аренды в приложениях. По данным «Ведомостей Санкт-Петербург», площади участков уже внесены в проект организации дорожного движения. Первую новую разметку жители заметили на Морской набережной в Василеостровском районе.

Зоны размещают в районах рядом с историческим центром, где раньше скапливались оставленные самокаты. Адреса согласовали с районными администрациями и комитетами. Разметка покажет, где пользователи смогут оставить самокат после поездки, а проект организации дорожного движения закрепит площадки в городской транспортной схеме.

Пока проект проверяют в экспериментальном режиме: власти намерены оценить реакцию пользователей и результативность разметки. Заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская поясняла, что эксперимент должен помочь избежать скоплений брошенного транспорта на улицах и набережных. Самокаты, оставленные на соседних улицах, сотрудники кикшеринговых компаний планируют перемещать на обозначенные площадки.

Следующий этап пока только планируется. Если эксперимент окажется успешным, в следующем сезоне город рассмотрит возможность нанести разметку на все места массовой парковки. Власти также обсуждают правило: завершать аренду можно будет только на обозначенной площадке. За нарушение операторы планируют начислять штрафы через приложения сервисов. Это пока перспективный механизм, а не повсеместно введённая санкция.

Ограничение на парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах действует с 1 августа 2024 года. Передвигаться там на самокатах разрешено, но завершить аренду можно лишь на площадках, отмеченных в приложении кикшеринга.

За пределами центральной части города также действует более 70 адресных запретов на парковку. К таким местам относятся мосты, отдельные набережные и территории образовательных учреждений.