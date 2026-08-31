Почему новый зарядный комплекс в Санкт-Петербурге изменит подход к электромобилям - мнение эксперта

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 14:17

В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ

В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ

Почему новый зарядный комплекс в Санкт-Петербурге изменит подход к электромобилям - мнение эксперта

В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ

2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно.

2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно.

Открытие крупнейшего зарядного хаба для электромобилей в России и СНГ - событие, которое может заметно повлиять на развитие электротранспорта в стране. Для российских автомобилистов это не просто очередная станция, а важный шаг к формированию современной инфраструктуры, способной поддерживать растущий парк электрокаров и коммерческой техники.

Как сообщает пресс-служба компании «Электрохаб», новый комплекс получил название «Правобережный» и разместился рядом с Правобережной ТЭЦ, что обеспечивает удобный доступ для транзитного транспорта, движущегося в сторону КАД. Такое расположение выбрано не случайно: промышленная зона позволила выделить значительные площади под инфраструктуру, что редко встречается в городских условиях.

По заявленным характеристикам, «Правобережный» станет самым масштабным многофункциональным зарядным хабом в России и СНГ. Здесь смогут заряжаться не только легковые электромобили, но и коммунальная техника, электробусы, а также крупнотоннажный городской и коммерческий транспорт. Это особенно актуально на фоне роста числа электрических автобусов и грузовиков в мегаполисах.

Техническая начинка впечатляет: на площадке установлено 62 зарядных порта и 22 электрозарядные станции с максимальной мощностью до 240 кВт. Для сравнения, действующий хаб «Выборгский» располагает 52 портами, а московские «Лефортовский» и «Южный» - по 22 порта каждый. Такой прирост мощности и количества точек зарядки позволяет обслуживать большее количество транспорта одновременно, что снижает риски очередей и простоев.

В инфраструктуре хаба предусмотрена двухуровневая зона отдыха для водителей. Первый этаж отведен под лаунж-зону с диванами, массажными креслами и кафе, а второй - под коворкинг с Wi-Fi, офисные и сервисные помещения, которые можно арендовать. Такой подход делает ожидание зарядки не только комфортным, но и полезным для деловых поездок.

Набор зарядных коннекторов соответствует основным мировым стандартам: CCS2, GB/T, NACS и Type2. Это позволяет обслуживать практически все модели электромобилей, представленные на российском рынке, и закрывает основные потребности как частных, так и корпоративных клиентов.

По информации Autonews, сеть «Электрохаб» уже включает четыре действующих хаба: «Первомайский» и «Выборгский» в Петербурге, а также «Южный» и «Лефортовский» в Москве. Совокупно они обеспечили более 160 тысяч зарядных сессий и отпустили свыше 6 миллионов кВт⋅ч электроэнергии. Новый объект станет очередным этапом масштабирования сети и расширения возможностей для владельцев электротранспорта.

Важно отметить, что запуск подобных хабов может стать катализатором для дальнейшего роста рынка электромобилей в России. По данным профильных аналитиков, именно нехватка развитой инфраструктуры часто сдерживает потенциальных покупателей от перехода на электротягу. Появление крупных зарядных комплексов, способных обслуживать не только легковые авто, но и коммерческий транспорт, создает условия для более активного внедрения электромобилей в городскую среду.

В целом, открытие «Правобережного» - это не только технологический прорыв, но и важный сигнал для рынка: инфраструктура становится все более доступной и ориентированной на реальные потребности пользователей. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста числа электромобилей и появления новых сервисов, связанных с их эксплуатацией.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Красноярск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться