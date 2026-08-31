Почему новый зарядный комплекс в Санкт-Петербурге изменит подход к электромобилям - мнение эксперта

В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ

2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно.

2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно.

Открытие крупнейшего зарядного хаба для электромобилей в России и СНГ - событие, которое может заметно повлиять на развитие электротранспорта в стране. Для российских автомобилистов это не просто очередная станция, а важный шаг к формированию современной инфраструктуры, способной поддерживать растущий парк электрокаров и коммерческой техники.

Как сообщает пресс-служба компании «Электрохаб», новый комплекс получил название «Правобережный» и разместился рядом с Правобережной ТЭЦ, что обеспечивает удобный доступ для транзитного транспорта, движущегося в сторону КАД. Такое расположение выбрано не случайно: промышленная зона позволила выделить значительные площади под инфраструктуру, что редко встречается в городских условиях.

По заявленным характеристикам, «Правобережный» станет самым масштабным многофункциональным зарядным хабом в России и СНГ. Здесь смогут заряжаться не только легковые электромобили, но и коммунальная техника, электробусы, а также крупнотоннажный городской и коммерческий транспорт. Это особенно актуально на фоне роста числа электрических автобусов и грузовиков в мегаполисах.

Техническая начинка впечатляет: на площадке установлено 62 зарядных порта и 22 электрозарядные станции с максимальной мощностью до 240 кВт. Для сравнения, действующий хаб «Выборгский» располагает 52 портами, а московские «Лефортовский» и «Южный» - по 22 порта каждый. Такой прирост мощности и количества точек зарядки позволяет обслуживать большее количество транспорта одновременно, что снижает риски очередей и простоев.

В инфраструктуре хаба предусмотрена двухуровневая зона отдыха для водителей. Первый этаж отведен под лаунж-зону с диванами, массажными креслами и кафе, а второй - под коворкинг с Wi-Fi, офисные и сервисные помещения, которые можно арендовать. Такой подход делает ожидание зарядки не только комфортным, но и полезным для деловых поездок.

Набор зарядных коннекторов соответствует основным мировым стандартам: CCS2, GB/T, NACS и Type2. Это позволяет обслуживать практически все модели электромобилей, представленные на российском рынке, и закрывает основные потребности как частных, так и корпоративных клиентов.

По информации Autonews, сеть «Электрохаб» уже включает четыре действующих хаба: «Первомайский» и «Выборгский» в Петербурге, а также «Южный» и «Лефортовский» в Москве. Совокупно они обеспечили более 160 тысяч зарядных сессий и отпустили свыше 6 миллионов кВт⋅ч электроэнергии. Новый объект станет очередным этапом масштабирования сети и расширения возможностей для владельцев электротранспорта.

Важно отметить, что запуск подобных хабов может стать катализатором для дальнейшего роста рынка электромобилей в России. По данным профильных аналитиков, именно нехватка развитой инфраструктуры часто сдерживает потенциальных покупателей от перехода на электротягу. Появление крупных зарядных комплексов, способных обслуживать не только легковые авто, но и коммерческий транспорт, создает условия для более активного внедрения электромобилей в городскую среду.

В целом, открытие «Правобережного» - это не только технологический прорыв, но и важный сигнал для рынка: инфраструктура становится все более доступной и ориентированной на реальные потребности пользователей. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста числа электромобилей и появления новых сервисов, связанных с их эксплуатацией.