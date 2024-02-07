В Петербурге запустили «Ласточку» Победы
Фото: t.me/polyakov_kv
Фото: t.me/polyakov_kv
Современные «Ласточки» уже перевозят пассажиров до Павловска, Ораниенбаума и Красного Села. Власти Петербурга в соответствии с поручением президента России Владимира Путина последовательно развивают транспортную инфраструктуру города, интегрируя в нее и железнодорожное сообщение. В 2024 году в Смольном планируют запустить тактовое движение электропоездов еще по двум направлениям.
-
07.02.2024, 19:16
Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)
Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин подписал приказ о внеплановой индексации зарплат сотрудников предприятия. Предыдущий раз зарплаты поднимали осенью 2023 года.Читать далее
-
07.02.2024, 15:31
Найден еще один критичный недостаток электрокаров, о котором все молчат
Большинство ведущих мировых автопроизводителей постепенно отказываются от моделей с ДВС в пользу электрокаров. Они считаются более экологически чистыми, а за счет высокой цены приносят компаниям больше прибыли. Для рядовых автовладельцев все оказывается несколько сложнее, чем принято говорить в рекламе.Читать далее
-
07.02.2024, 14:43
Сотрудники ДПС со стрельбой остановили иностранца за рулем Chery. У него были причины избегать встречи с полицией
Петербургские полицейские устроили погоню по трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области за автомобилем Chery Tiggo 7 Pro. Водитель остановился только после того, как по его машине открыли огонь.Читать далее
-
07.02.2024, 13:40
Китайские бренды начали в России ценовую войну. Какие машины продаются с максимальными скидками
Эксперты «Открытие Авто» изучили продажи новых автомобилей в России в январе 2024 года и выяснили, что переизбыток, сложившийся на рынке по некоторым моделям, вынуждает производителей отдавать машины с дисконтом до 1 млн рублей.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
07.02.2024, 08:03
Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Глава и основатель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг уверен, что его гиперкар Jesko Absolut способен установить новый рекорд максимальной скорости не на гоночном треке, а на обычном шоссе. Правда, в Швеции походящих дорог нет.Читать далее
-
07.02.2024, 19:16
Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)
Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин подписал приказ о внеплановой индексации зарплат сотрудников предприятия. Предыдущий раз зарплаты поднимали осенью 2023 года.Читать далее
-
07.02.2024, 15:31
Найден еще один критичный недостаток электрокаров, о котором все молчат
Большинство ведущих мировых автопроизводителей постепенно отказываются от моделей с ДВС в пользу электрокаров. Они считаются более экологически чистыми, а за счет высокой цены приносят компаниям больше прибыли. Для рядовых автовладельцев все оказывается несколько сложнее, чем принято говорить в рекламе.Читать далее
-
07.02.2024, 14:43
Сотрудники ДПС со стрельбой остановили иностранца за рулем Chery. У него были причины избегать встречи с полицией
Петербургские полицейские устроили погоню по трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области за автомобилем Chery Tiggo 7 Pro. Водитель остановился только после того, как по его машине открыли огонь.Читать далее
-
07.02.2024, 13:40
Китайские бренды начали в России ценовую войну. Какие машины продаются с максимальными скидками
Эксперты «Открытие Авто» изучили продажи новых автомобилей в России в январе 2024 года и выяснили, что переизбыток, сложившийся на рынке по некоторым моделям, вынуждает производителей отдавать машины с дисконтом до 1 млн рублей.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
07.02.2024, 08:03
Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Глава и основатель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг уверен, что его гиперкар Jesko Absolut способен установить новый рекорд максимальной скорости не на гоночном треке, а на обычном шоссе. Правда, в Швеции походящих дорог нет.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий