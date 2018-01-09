9 января 2018, 14:35

В Петербурге заработал пятый салон Suzuki

Suzuki объявляет об открытии нового официального дилерского центра в Санкт-Петербурге. В многофункциональном салоне клиенты смогут подобрать автомобиль и получить качественное обслуживание.
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  В Петербурге заработал пятый салон Suzuki Suzuki В Петербурге заработал пятый салон Suzuki Suzuki В Петербурге заработал пятый салон Suzuki
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В шоу-руме площадью 250 кв. м. будет одновременно представлено до 4 автомобилей всего модельного ряда бренда. Сервисная зона, включающая в себя слесарный, кузовной и малярный цех, оборудована тремя постами, что позволяет установить пропускную способность до 20 автомобилей в день. Площадь сервисной зоны, включая склад запасных частей и аксессуаров, составляет 1 600 кв. м, а общая площадь дилерского центра – 2 284 кв. м.

Салон имеет стенд регулировки углов установки колес, стенд восстановления геометрии кузова, эндоскоп, здесь можно осуществлять установку замены масла в АКПП. В центре также функционирует цех по ремонту трансмиссий всех типов и тюнинговое ателье, в котором будут оказываться услуги тюнинга как экстерьера, так и интерьера.

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В Петербурге заработал пятый салон Suzuki
В шоу-руме площадью 250 кв. м. будет одновременно представлено до 4 автомобилей всего модельного ряда бренда. Сервисная зона, включающая в себя слесарный, кузовной и малярный цех, оборудована тремя постами, что позволяет установить пропускную способность до 20 автомобилей в день. Площадь сервисной зоны, включая склад запасных частей и аксессуаров, составляет 1 600 кв. м, а общая площадь дилерского центра – 2 284 кв. м. Салон имеет стенд регулировки углов установки колес, стенд восстановления геометрии кузова, эндоскоп, здесь можно осуществлять установку замены масла в АКПП. В центре также функционирует цех по ремонту трансмиссий всех типов и тюнинговое ателье, в котором будут оказываться услуги тюнинга как экстерьера, так и интерьера.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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