В Петербурге заработала горячая линия для клиентов такси и каршеринга

Ранее мы писали В Петербурге задержали несколько десятков автомобилей нелегального такси Петербургский комитет по транспорту подвел предварительные итоги работы межведомственной транспортной комиссии ... Читать далее

8 (812) 764-02-34 управление Роспотребнадзора по Петербургу;

8 (812) 679-67-07 консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;

8 (800) 555-49-43 единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Горячая линия для клиентов такси и каршеринга будет работать в Санкт-Петербурге с 13 по 24 ноября 2023 года, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора. Каждый будний день, с 9 до 17 часов (перерыв с 12.00 до 13.00), специалисты ведомства будут отвечать на вопросы, связанные с правилами оказания транспортных услуг и защитой прав потребителей при пользовании такси и каршерингом. Задать вопрос можно будет по любому из трех номеров телефонов:

Напомним, ранее стало известно, что в период с января по сентябрь 2023 года сотрудники межведомственной транспортной комиссии провели более 600 рейдов, проверили свыше 3 000 единиц пассажирского транспорта, вынесли около 800 постановлений о нарушении правил дорожного движения и арестовали более 330 машин. Кроме того, на спецстоянку отправили почти 60 автомобилей нелегальных перевозчиков, работавших на маршрутах городского наземного транспорта под видом такси.

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