18 июля 2017, 07:52

В Петербурге ждут празднования Дня ВМФ. Ограничения движения неизбежны

Санкт-Петербург завершает подготовку к празднованию Дня ВМФ, который в этом году будет отмечаться 30 июля. Впервые в истории города для репетиций и проведения парада в дневное время 23 июля (с 09.25 до 11.50), 28 июля (с 09.25 до 13.20) и 30 июля (с 09.25 до 11.50) прекращается движение по 4 мостам: Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому.
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В Петербурге ждут празднования Дня ВМФ. Ограничения движения неизбежны

Как информирует пресс-служба Правительства СПб, в связи с этим изменен ряд маршрутов общественного транспорта. В дневные часы развода мостов автомобилисты могут воспользоваться бесплатным проездом по центральному участку Западного скоростного диаметра – от Богатырского проспекта до реки Екатерингофки.

Альтернатива для проезда на автомобиле - Большеохтинский мост, мост Александра Невского, Володарский мост и Большой Обуховский (Вантовый) мост. Однако запас их пропускной способности невелик. «Лучше ехать на метро, пользоваться перехватывающими парковками», – говорит Андрей Майоров, представитель Центра транспортного планирования.

При этом ночные тренировки парада и репетиция в выходной (23 июля) практически не накладывают ограничений на работу общественного транспорта. В рабочий день (28 июля) изменится движение 6 автобусных, 6 троллейбусных и одного трамвайного маршрутов.

С графиком изменений можно будет ознакомиться на сайте Комитета по транспорту уже 19 июля, а с 21 июля будет работать «горячая» линия по работе общественного транспорта: тел. 8-800-234-98-80.

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Yliana88
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Yliana88
Женщины!!!! Очнитесь!! Что Вами движет??!!
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В Петербурге ждут празднования Дня ВМФ. Ограничения движения неизбежны
Как информирует пресс-служба Правительства СПб, в связи с этим изменен ряд маршрутов общественного транспорта. В дневные часы развода мостов автомобилисты могут воспользоваться бесплатным проездом по центральному участку Западного скоростного диаметра – от Богатырского проспекта до реки Екатерингофки.Альтернатива для проезда на автомобиле - Большеохтинский мост, мост Александра Невского, Володарский мост и Большой Обуховский (Вантовый) мост. Однако запас их пропускной способности невелик. «Лучше ехать на метро, пользоваться перехватывающими парковками», – говорит Андрей Майоров, представитель Центра транспортного планирования.При этом ночные тренировки парада и репетиция в выходной (23 июля) практически не накладывают ограничений на работу общественного транспорта. В рабочий день (28 июля) изменится движение 6 автобусных, 6 троллейбусных и одного трамвайного маршрутов. С графиком изменений можно будет ознакомиться на сайте Комитета по транспорту уже 19 июля, а с 21 июля будет работать «горячая» линия по работе общественного транспорта: тел. 8-800-234-98-80.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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