В Петербурге ждут празднования Дня ВМФ. Ограничения движения неизбежны
Как информирует пресс-служба Правительства СПб, в связи с этим изменен ряд маршрутов общественного транспорта. В дневные часы развода мостов автомобилисты могут воспользоваться бесплатным проездом по центральному участку Западного скоростного диаметра – от Богатырского проспекта до реки Екатерингофки.
Альтернатива для проезда на автомобиле - Большеохтинский мост, мост Александра Невского, Володарский мост и Большой Обуховский (Вантовый) мост. Однако запас их пропускной способности невелик. «Лучше ехать на метро, пользоваться перехватывающими парковками», – говорит Андрей Майоров, представитель Центра транспортного планирования.
При этом ночные тренировки парада и репетиция в выходной (23 июля) практически не накладывают ограничений на работу общественного транспорта. В рабочий день (28 июля) изменится движение 6 автобусных, 6 троллейбусных и одного трамвайного маршрутов.
С графиком изменений можно будет ознакомиться на сайте Комитета по транспорту уже 19 июля, а с 21 июля будет работать «горячая» линия по работе общественного транспорта: тел. 8-800-234-98-80.
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