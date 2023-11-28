В петербургском главке рассказали, сколько пьяных водителей поймали в выходные (цифра впечатляет)

28.11.2023, 08:20

Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады

Неделю назад, 22 ноября, на границе США и Канады произошла огненная авария, в которой погибли водитель и пассажирка Bentley Flying Spur. Автомобиль разогнался почти до максимальной скорости, взлетел в воздух и взорвался на контрольно-пропускном пункте. В первые часы власти даже подозревали теракт.Читать далее