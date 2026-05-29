Пожар в поезде на Петербург: как утро в Петрозаводске началось с эвакуации и замены состава

29 мая 2026, 16:13
В Петрозаводске на станции вспыхнул поезд, следующий в Петербург
На станции в Петрозаводске произошел инцидент с поездом. Причины происшествия выясняются. Движение других составов не нарушено. Пассажирам пришлось задержаться.
Утро на железнодорожной станции Петрозаводска началось с внештатной ситуации: при подготовке поезда №803, направлявшегося в Петербург, произошло возгорание внешнего оборудования одного из вагонов. Инцидент случился около шести часов утра, когда состав только подавали к платформе для посадки пассажиров.
Пожарные службы оперативно прибыли на место и уже к 6:53 полностью ликвидировали очаг возгорания. После этого поезд был отведен с платформы для проведения необходимых проверок и устранения последствий происшествия. Как сообщает Мойка78, причины возгорания пока остаются неизвестными - специалисты продолжают разбираться в деталях случившегося.
Несмотря на происшествие, движение остальных поездов на станции не было нарушено. Однако пассажирам, планировавшим отправиться в Петербург этим рейсом, пришлось задержаться: для них был подготовлен новый состав, а отправление перенесли более чем на два часа. Сотрудники железной дороги обеспечили информирование и поддержку ожидающих, чтобы минимизировать неудобства.
В настоящее время специалисты проводят техническое обследование поврежденного вагона и анализируют возможные причины возгорания. По предварительным данным, угрозы для жизни и здоровья пассажиров не возникло, никто не пострадал. В компании подчеркивают, что безопасность остается приоритетом, и все подобные инциденты тщательно расследуются.
Пассажирам, столкнувшимся с задержкой, предложили альтернативные варианты отправления и предоставили необходимую информацию о дальнейших действиях. В ближайшее время железнодорожники обещают восстановить расписание и обеспечить стабильную работу станции.
29.05.2026, 16:59
Две полосы на КАД перекроют из-за масштабного ремонта дорожного покрытия
На петербургской КАД временно ограничат движение из-за ремонта. Водителям стоит быть внимательнее. Скорость на участке внутреннего кольца снизят. Следите за изменениями на дорогах.Читать далее
29.05.2026, 16:55
Штраф за пересечение сплошной при обгоне: почему водители оказываются в ловушке ПДД
Водители все чаще сталкиваются с неоднозначными штрафами за завершение обгона через сплошную линию. Почему формальный подход к ПДД приводит к спорным ситуациям, и как это влияет на доверие к системе - разбираемся в деталях.Читать далее
29.05.2026, 15:51
Новые капсульные вагоны РЖД: больше места, приватность и отказ от боковых полок
С 2026 года РЖД запускают поезда с капсульными вагонами габарита Т: больше пространства, индивидуальные спальные места и новые решения для хранения вещей. Это заметное изменение для пассажиров, ценящих комфорт и приватность в поездках.Читать далее
29.05.2026, 13:41
В Госдуме предложили дать водителям 15 минут на документы при эвакуации авто
В России обсуждают новые правила эвакуации автомобилей: депутаты хотят дать водителям 15 минут, чтобы предъявить документы и избежать штрафстоянки. Почему это важно для всех, кто паркуется в городе, и какие нюансы могут изменить привычный порядок - разбираемся, что реально изменится и как это повлияет на обычных автовладельцев.Читать далее
29.05.2026, 12:22
Новый вагон-отель РЖД: душ, двухметровые полки и яхтный интерьер для дальних поездок
РЖД внедряют спальные вагоны нового поколения с душем, сенсорными панелями и двухметровыми полками. Это решение может изменить представление о железнодорожных путешествиях в России и повысить конкуренцию с авиаперевозками.Читать далее
29.05.2026, 10:53
Круизный поезд «Байкальская сказка» возвращается: маршрут, особенности и новые впечатления
В июле стартует новый сезон железнодорожных круизов по Транссибу: поезд «Байкальская сказка» вновь соединит Москву и Байкал, предлагая уникальные остановки, экскурсии и путешествие по Кругобайкальской железной дороге. Почему этот маршрут снова вызывает интерес у туристов - в нашем материале.Читать далее
29.05.2026, 08:44
30 мая в Петербурге перекроют ЗСД из-за международного велофестиваля
В Санкт-Петербурге 30 мая движение по ЗСД в южном направлении будет полностью остановлено из-за крупного велофестиваля. Водителям придется искать обходные пути, а привычные маршруты окажутся недоступны почти на сутки. Почему это важно именно сейчас и какие участки затронуты - разбираемся подробно.Читать далее
29.05.2026, 06:33
В Нижнем Новгороде показали новые плацкартные вагоны: шире, длиннее и комфортнее
В 2026 году Нижегородская область получит новые плацкартные вагоны, которые заметно отличаются от привычных: увеличенные размеры, улучшенная компоновка и современные решения для комфорта. Это важный шаг для региона, несмотря на отсутствие в туристических планах РЖД.Читать далее
28.05.2026, 20:46
РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с душем и индивидуальными розетками
РЖД запускает плацкартные вагоны нового поколения: душевые, занавески, розетки и просторные спальные места. Нововведения затронут самые востребованные направления и обещают повысить комфорт в долгих поездках. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
28.05.2026, 18:06
Китайский плацкарт: как устроены спальные вагоны между Пекином и Шанхаем
Скоростные поезда между Пекином и Шанхаем предлагают уникальный формат плацкартных вагонов, где сочетаются приватность, продуманная эргономика и современные удобства. Разбираемся, чем китайский подход отличается от привычных российских решений и почему это важно для путешественников сегодня.Читать далее
