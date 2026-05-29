Автор: Элина Градова

29 мая 2026, 16:13

В Петрозаводске на станции вспыхнул поезд, следующий в Петербург

Пожар в поезде на Петербург: как утро в Петрозаводске началось с эвакуации и замены состава

На станции в Петрозаводске произошел инцидент с поездом. Причины происшествия выясняются. Движение других составов не нарушено. Пассажирам пришлось задержаться.

Утро на железнодорожной станции Петрозаводска началось с внештатной ситуации: при подготовке поезда №803, направлявшегося в Петербург, произошло возгорание внешнего оборудования одного из вагонов. Инцидент случился около шести часов утра, когда состав только подавали к платформе для посадки пассажиров.

Пожарные службы оперативно прибыли на место и уже к 6:53 полностью ликвидировали очаг возгорания. После этого поезд был отведен с платформы для проведения необходимых проверок и устранения последствий происшествия. Как сообщает Мойка78, причины возгорания пока остаются неизвестными - специалисты продолжают разбираться в деталях случившегося.

Несмотря на происшествие, движение остальных поездов на станции не было нарушено. Однако пассажирам, планировавшим отправиться в Петербург этим рейсом, пришлось задержаться: для них был подготовлен новый состав, а отправление перенесли более чем на два часа. Сотрудники железной дороги обеспечили информирование и поддержку ожидающих, чтобы минимизировать неудобства.

В настоящее время специалисты проводят техническое обследование поврежденного вагона и анализируют возможные причины возгорания. По предварительным данным, угрозы для жизни и здоровья пассажиров не возникло, никто не пострадал. В компании подчеркивают, что безопасность остается приоритетом, и все подобные инциденты тщательно расследуются.

Пассажирам, столкнувшимся с задержкой, предложили альтернативные варианты отправления и предоставили необходимую информацию о дальнейших действиях. В ближайшее время железнодорожники обещают восстановить расписание и обеспечить стабильную работу станции.

