Больше не тесно: в России создали плацкарт с модульной мебелью и обеззараживанием воздуха — что изменится для пассажиров

В плацкартных вагонах появятся новые решения для хранения и комфорта пассажиров

В России разработан концепт интерьера плацкартного вагона для поездов дальнего следования, где акцент сделан на индивидуальный комфорт и современные сценарии использования пространства. Новые решения могут изменить привычный взгляд на поездки по стране.

В России разработан концепт интерьера плацкартного вагона для поездов дальнего следования, где акцент сделан на индивидуальный комфорт и современные сценарии использования пространства. Новые решения могут изменить привычный взгляд на поездки по стране.

В сфере железнодорожных перевозок России намечен шаг вперёд: студия «2050.ЛАБ» совместно с ТМХ разработала интерьер плацкартного вагона с упором на персонализацию пространства. Это решение может стать новым стандартом для поездов дальнего следования, где ранее уже существенно повысили комфорт пассажиров.

В основе проекта — стремление обеспечить высокий уровень удобства для всех пассажиров, независимо от расположения мест. Длина полок увеличена на 10 сантиметров — это особенно актуально для высоких людей и тех, кто путешествует с объёмным багажом. Дизайнеры предусмотрели различные схемы использования пространства: например, в некоторых купе появятся модульные системы для хранения вещей, верхней одежды и обуви.

Среди нестандартных решений — возможность трансформировать нижние полки в два отдельных кресла со столиком. Это позволяет пассажирам выбирать между полноценным спальным местом и более приватной зоной для отдыха или работы. В перегородках между отсеками предусмотрены окошки с двумя внешними замками, что добавляет уединённости и безопасности.

Особое внимание уделено гигиене и здоровью. В концепте заложена система обеззараживания воды и воздуха, а также использование антибактериальных материалов в отделке интерьера. В санузлах планируется установка ультрафиолетовых ламп — это может снизить риск распространения инфекций в пути.

Подобные инновации способны повысить привлекательность железнодорожных перевозок для россиян. В последние годы спрос на комфортные поездки в стране растёт, а конкуренция с авиацией требует новых подходов к организации пространства в вагонах. Ответом на эти вызовы может стать внедрение модульных систем хранения, трансформируемых мест и современных технологий обеззараживания.

В некоторых европейских странах аналогичные решения уже применяются, однако российский проект отличается акцентом на универсальность и адаптацию под разные сценарии поездок. Это свидетельствует о стремлении отечественных производителей не только догонять, но и опережать мировые тенденции в пассажирских перевозках.