Плацкарт на минималках уходит в прошлое: как РЖД модернизировали вагон, сохранив доступную цену

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 06:43

В плацкартных вагонах РЖД появилось больше мест и новые удобства для пассажиров

В плацкартных вагонах РЖД появилось больше мест и новые удобства для пассажиров

Плацкарт на минималках уходит в прошлое: как РЖД модернизировали вагон, сохранив доступную цену

В плацкартных вагонах РЖД появилось больше мест и новые удобства для пассажиров

РЖД представила обновленный плацкартный вагон с увеличенным числом мест и расширенным набором удобств. Это событие может повлиять на выбор пассажиров и задать новые стандарты для бюджетных поездок по железной дороге. В чем суть изменений - в материале.

РЖД представила обновленный плацкартный вагон с увеличенным числом мест и расширенным набором удобств. Это событие может повлиять на выбор пассажиров и задать новые стандарты для бюджетных поездок по железной дороге. В чем суть изменений - в материале.

Обновление плацкартных вагонов РЖД вызвало интерес у всех, кто следит за развитием железнодорожного транспорта в России. На выставке-форуме «Транспорт России» был показан вагон, в котором привычный формат бюджетных поездок получил заметные изменения.

Главное новшество — увеличение числа пассажирских мест с 54 до 58. При этом производитель сделал акцент на сохранении комфорта: спальные полки стали просторнее. Поперечные полки удлинились на 14 см и расширились на 3 см, а боковые — на 10 см длиннее и на 4 см шире. Для каждого места теперь предусмотрены индивидуальные шторки, что позволяет создать личное пространство даже в открытом вагоне.

В числе новых удобств — столики для верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды, а также розетки USB и 220 В. Ранее такие опции были доступны только в более дорогих классах. Ещё одно важное изменение — отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты, что особенно актуально для дальних поездок.

Судя по представленным данным, обновлённый вагон ориентирован на современные запросы пассажиров: больше личного пространства, удобства для работы и отдыха, а также улучшение гигиенических условий в пути. Эти изменения могут сделать плацкарт более привлекательным для тех, кто раньше выбирал другие классы или виды транспорта.

Плацкартные вагоны традиционно считаются самым доступным способом путешествовать на поезде по России. В последние годы РЖД постепенно обновляет подвижной состав, внедряя новые стандарты комфорта. Введение душевой кабины и удлинённых полок может стать новым ориентиром для всего сегмента бюджетных перевозок.

Если разработка получит положительные отзывы, аналогичные решения могут появиться и в других поездах дальнего следования. По данным отраслевых экспертов, такие шаги способны повысить привлекательность железнодорожного транспорта и удержать часть пассажиров, которые ранее отдавали предпочтение автобусам или авиации.

Ранее 110km писал о том, стоит ли покупать полурекумбентный Arisetan II M-360: 130 км хода, 380 кг груза и посадка как на чоппере, и в чем его уникальность для российского рынка.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Ставропольский край Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться