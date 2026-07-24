Плацкарт на минималках уходит в прошлое: как РЖД модернизировали вагон, сохранив доступную цену

24 июля 2026, 06:43
В плацкартных вагонах РЖД появилось больше мест и новые удобства для пассажиров
В плацкартных вагонах РЖД появилось больше мест и новые удобства для пассажиров
РЖД представила обновленный плацкартный вагон с увеличенным числом мест и расширенным набором удобств. Это событие может повлиять на выбор пассажиров и задать новые стандарты для бюджетных поездок по железной дороге. В чем суть изменений - в материале.
Обновление плацкартных вагонов РЖД вызвало интерес у всех, кто следит за развитием железнодорожного транспорта в России. На выставке-форуме «Транспорт России» был показан вагон, в котором привычный формат бюджетных поездок получил заметные изменения.
Главное новшество — увеличение числа пассажирских мест с 54 до 58. При этом производитель сделал акцент на сохранении комфорта: спальные полки стали просторнее. Поперечные полки удлинились на 14 см и расширились на 3 см, а боковые — на 10 см длиннее и на 4 см шире. Для каждого места теперь предусмотрены индивидуальные шторки, что позволяет создать личное пространство даже в открытом вагоне.
В числе новых удобств — столики для верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды, а также розетки USB и 220 В. Ранее такие опции были доступны только в более дорогих классах. Ещё одно важное изменение — отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты, что особенно актуально для дальних поездок.
Судя по представленным данным, обновлённый вагон ориентирован на современные запросы пассажиров: больше личного пространства, удобства для работы и отдыха, а также улучшение гигиенических условий в пути. Эти изменения могут сделать плацкарт более привлекательным для тех, кто раньше выбирал другие классы или виды транспорта.
Плацкартные вагоны традиционно считаются самым доступным способом путешествовать на поезде по России. В последние годы РЖД постепенно обновляет подвижной состав, внедряя новые стандарты комфорта. Введение душевой кабины и удлинённых полок может стать новым ориентиром для всего сегмента бюджетных перевозок.
Если разработка получит положительные отзывы, аналогичные решения могут появиться и в других поездах дальнего следования. По данным отраслевых экспертов, такие шаги способны повысить привлекательность железнодорожного транспорта и удержать часть пассажиров, которые ранее отдавали предпочтение автобусам или авиации.
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