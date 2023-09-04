В Подмосковье будут собирать новые автобусы ГАЗ «Круиз»

Ранее мы писали В Россию обещают привезти «космический» китайский грузовик Российский офис китайской компании Foton объявил о намерении предложить отечественным перевозчикам новый магистральный ... Читать далее

Группа ГАЗ уже демонстрировала 12-метровый автобус «Круиз» собственной разработки на отраслевой выставке весной 2016 года. На открывающемся завтра «Комтрансе» покажут новый «Круиз», который на поверку оказался перелицованным китайским автобусом Foton BJ. Серийное производство модели наладят на ЛиАЗе. Причем первый экземпляр уже собран, выяснил портал «Южный автомобиль»

Оригинальный Foton BJ выпускают в провинции Гуандун на заводе Beiqi Foton Motor. В зависимости от конфигурации дополнительного оборудования число мест в салоне может составлять 48, 50 или 51. В движение автобус приводит 10-литровый дизельный двигатель Cummins ISG мощностью 338 л.с. Мотор может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой» Fast Gear, так и с 12-сдиапазонным «автоматом» ZF.

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